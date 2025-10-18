MotoGP | GP Australia, Qualifiche: Quartararo beffa Bezzecchi per la pole

A Phillip Island, è Fabio Quartararo a conquistare la pole position del Gran Premio d'Australia di MotoGP. Con un ultimo giro perfetto, il francese ha preceduto Marco Bezzecchi e Jack Miller. In difficoltà Francesco Bagnaia, solo undicesimo.

Quartararo firma la pole

Fabio Quartararo è stato il pilota più veloce della sessione di qualifiche del Gran Premio d'Australia, e scatterà dalla prima casella sia nella Sprint Race che nella gara lunga della domenica. A sorpresa il francese ha conquistato la pole position con un ultimo giro lanciato da manuale in 1:26.465. Scatterà dalla seconda posizione Marco Bezzecchi, beffato per soli 31 millesimi. Nella gara di domani però, il pilota Aprilia dovrà scontare un doppio long lap penalty per l'incidente avvenuto in Indonesia con Marc Marquez. Ha completato la prima fila il pilota di casa, Jack Miller. Passato dal Q1, l'australiano ha subito mostrato un ottimo passo, centrando la prima fila e completando la doppietta Yamaha. Quarta posizione per Raul Fernandez, seguito da Pedro Acosta.

Non è stata una qualifica fortunata per Alex Marquez, protagonista di due scivolate che non gli hanno permesso di completare l'ultimo time attack, scatterà quindi dalla sesta casella. Dietro di lui il suo compagno di squadra Fermin Aldeguer. Ottima qualifica di Pol Espargaró, che è stato chiamato a sostituire Maverick Viñales e ha centrato una splendida ottava posizione, precedendo Luca Marini. Ha chiuso la Top 10 Fabio Di Giannantonio.

Sessione difficile per Bagnaia

Non è stata una qualifica positiva per Francesco Bagnaia, solo undicesimo. Il pilota Ducati rischia una penalità per impeding su Marco Bezzecchi, avvenuto nel corso del primo time attack della sessione. Alle sue spalle Alex Rins. Partirà solo diciassettesimo Franco Morbidelli, apparso in difficoltà in questa sessione. In ventesima posizione Enea Bastianini, che non ha mai trovato ritmo nel corso del Q1, subito dietro Lorenzo Savadori.

MotoGP | GP Australia: i risultati delle qualifiche

Credits: MotoGP

Giulia Pea