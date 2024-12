F1 | Mercedes, il ritorno del ‘figliol prodigo’: sarà Bottas il terzo pilota 2025

Senza alcuna sorpresa, Mercedes ha annunciato oggi l'ingaggio di Valtteri Bottas come nuovo terzo pilota e riserva del team. Il finlandese ritorna dunque “a casa”, nella scuderia di Brackley che aveva lasciato nel 2021 per tentare una nuova avventura con il team Alfa Romeo Sauber, finita però mestamente al termine di questa stagione F1.

Il ritorno del finlandese prodigo

“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”: il celebre testo della canzone di Antonello Venditti è il riassunto perfetto della trattativa che ha portato Bottas a riabbracciare le Frecce d'Argento. Dopo gli inizi di carriera in Williams nel 2013 e i primi podi tra il 2014 e il 2016, il finlandese ha ricevuto la chiamata last-minute dalla Mercedes per sostituire il ritiratosi campione uscente Nico Rosberg per la stagione 2017. Ma quello che sembrava solamente un rimpiazzo momentaneo si è poi trasformato in un asset più che valido per il team di Brackley.

Con 67 podi, 20 pole position e 10 vittorie conquistate da Sochi 2017 ad Istanbul 2021, Valtteri ha dato una mano fondamentale nella conquista dei 5 Mondiali Costruttori di Mercedes nel suo periodo, oltre che ai trionfi di Lewis Hamilton in qualità di suo scudiero. Una storia che è finita nel 2021 per lasciare spazio a George Russell ma che riprenderà il prossimo anno per aiutare le Frecce d'Argento e, qualora fosse necessario, di rimpiazzare Russell o Andrea Kimi Antonelli. Il tutto reso possibile non solo dalla mancata riconferma da parte di Kick Sauber (che ha virato su Bortoleto per il 2025), ma anche e soprattutto dalla separazione di Mercedes con Mick Schumacher (che si concentrerà sul programma Alpine WEC).

Credits: LAT Images / Mercedes-AMG F1

Le dichiarazioni

Grande felicità ovviamente per un Bottas che, nel comunicato stampa Mercedes, ha ringraziato tutto il team per aver reso possibile tutto ciò:

Sono felice di potervi finalmente rispondere alla domanda che mi ero fatto lo scorso mese. Tornare nella famiglia Mercedes come loro terzo pilota per il 2025 è ciò che mi aspetta e non sarei stato più lieto. Voglio ringraziare Toto e tutto il team di Brackley per avermi riaccolto a braccia aperte. Anche se i miei ultimi anni sono stati difficili, sento di poter dare ancora molto in F1. Fin da quando ero il bambino che cresceva a Nastola, Finlandia, il mio desiderio era quello di raggiungere il successo al top del motorsport. Sono stato fortunato ad aver raggiunto così tanti bei momenti nei miei 12 anni di carriera in F1 e, ritornando nel team dove ho conseguito molti di quei momenti, non vedo l'ora di usare quelle conoscenze per aiutare il team a performare meglio e a raggiungere il nostro traguardo di lottare per il Mondiale.

Soddisfazione anche per un Toto Wolff che spera che l'esperienza di Valtteri e i suoi feedback possano essere utili ai suoi piloti e a tutto il team per raggiungere l'obiettivo comune:

Bentornato a casa Valtteri! È bello riaverti con noi. Il suo impatto e il suo contributo nei cinque anni in cui è stato con noi come pilota titolare sono stati immensi. Insieme alle multiple vittorie di gara, egli ha giocato un ruolo chiave nella conquista dei nostri 5 Mondiali Costruttori. Il suo feedback tecnico e i suoi input sono stati importanti e ci hanno aiutato a raggiungere tali successi e a spingere il team avanti. Inoltre è un collega di lavoro e un membro del team fantastico. Il suo senso dell'umorismo e la sua natura lo hanno fatto diventare uno dei preferiti a Brackley e Brixworth. Nel suo ruolo di pilota di riserva, tutte le sue qualità saranno incredibilmente importanti nell'aiutarci a competere per il Mondiale e a supportare sia George che Kimi in pista.

Andrea Mattavelli