F1 | Un altro rookie al via nel 2025: ufficiale Gabriel Bortoleto in Sauber Audi

L'avventura Audi in Formula 1 si prepara a partire con un giovane di sicuro avvenire, capace di mettere in mostra il proprio talento nelle formule propedeutiche e ora pronto ad affacciarsi sul palcoscenico della serie regina. Sarà infatti il brasiliano Gabriel Bortoleto ad affiancare Nico Hulkenberg nella scuderia che dal 2026 diventerà a tutti gli effetti il team ufficiale del colosso tedesco, dopo l'annuncio che ha ufficializzato un accordo pluriennale con il 20enne pilota di San Paolo.

Un 20enne di grande talento

Una volta formalizzato l'addio a Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, Stake Sauber non ha perso tempo per annunciare un accordo ormai sulla bocca di tutti da diverse settimane. Non era infatti un mistero il fatto che Gabriel Bortoleto fosse in cima alla lista dei desideri di Mattia Binotto, dopo essersi messo in luce lo scorso anno grazie alla conquista del titolo in Formula 3 e confermandosi anche nel corso di questa annata, dove si è finora reso autore di una sorprendente stagione che lo vedrà presentarsi ai round finali in Qatar e Abu Dhabi nelle vesti di leader della classifica. La futura squadra Audi vede così completarsi la propria line-up per la prossima stagione, affiancando dunque ad un pilota di grande esperienza come Nico Hulkenberg uno dei giovani di maggiore talento attualmente disponibili sul mercato.

Da questo punto di vista, appare interessante sottolineare come Bortoleto provenga dal McLaren Driver Development programme, il quale a sua volta ha salutato il prodotto del proprio vivaio per consentirgli di affrontare questa nuova esperienza da titolare nella scuderia di Hinwil. Nulla da fare, invece, per gli esponenti del programma giovani della Sauber, tra cui anche il campione F2 2023 Theo Pourchaire, il quale quest'anno si è diviso tra IndyCar e Super Formula giapponese.

Le dichiarazioni di Binotto e Bortoleto

Queste le parole di Mattia Binotto a proposito dell'ingaggio del giovane brasiliano:

Gabriel ha già dimostrato tutto il proprio valore nelle formula propedeutiche, in cui ha dimostrato di essere un pilota vincente. Siamo molto felici di poterlo accogliere come nuovo membro del programma Sauber e Audi. Insieme a Gabriel puntiamo a crescere, per aprire una nuova era per Audi nel motorsport. Lui e Nico rappresentano la giusta combinazione di esperienza e gioventù.

L'entusiasmo di Gabriel Bortoleto è trapelato nella sua prima dichiarazione ufficiale da pilota di Formula 1:

Questo è uno dei più eccitanti progetti nel motorsport, se non di qualsiasi sport. Unirmi ad un team che combina la ricca tradizione di Sauber con quella di Audi è per me un vero onore. Insieme puntiamo a crescere ed a raggiungere i vertici della griglia: sono incredibilmente grato per questa opportunità e non vedo l'ora di affiancare un pilota di grande spessore ed esperienza come Nico.

