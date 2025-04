CIGT | Scatta da Misano l’Endurance, sfida in quattro atti

La stagione dei campionati italiani Gran Turismo targata Aci Sport prenderà il via nel weekend dall’asfalto del Misano World Circuit Marco Simoncelli. Al contrario di quanto avveniva negli ultimi anni, sarà la serie Endurance a scattare dal tracciato romagnolo, mentre per la Sprint se ne riparlerà tre settimane più tardi a Vallelunga. Tanti i protagonisti attesi per un 2025 di grandi aspettative, ma anche tante novità.

Da Misano al Mugello in quattro tappe, confermato il format di tre ore

Il format del campionato Endurance, in sostanza, non andrà a cambiare rispetto alla passata stagione. Saranno sempre tre le ore di gara in ognuno dei quattro appuntamenti, con cinque finestre di tempo da rispettare per le soste ai box obbligatorie, in cui sarà possibile effettuare rifornimento, cambio pilota ed eventuale cambio gomme. Gli equipaggi varieranno nella loro composizione in base al numero di piloti (due o tre) e in base alla categoria di appartenenza. Da sottolineare come il sistema di punteggio attribuirà punti validi per il campionato non solo in base all’ordine d’arrivo, ma anche alle posizioni nel corso del 100° minuto di gara, sempre dal primo al decimo in classifica. Un fattore importante, che potrebbe risultare fondamentale per la classifica finale.

Anche nel 2025, saranno quattro gli appuntamenti in programma per il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, a partire dal primo di Misano. Il secondo round sarà di scena dal 20 al 22 giugno all’Autodromo Nazionale di Monza, che la passata stagione aveva chiuso il campionato. Prima della pausa estiva, piloti e team si sposteranno a Imola, dal 1 al 3 di agosto, mentre il 14 settembre sarà la data che ci consegnerà i nomi dei vincitori, che saranno incoronati tra le colline del Mugello Circuit. Una sfida in quattro atti, dunque, che toccherà i maggiori circuiti del panorama nazionale.

Grande sfida in GT3, attesa per il debutto del GT Nazionale

Confermata la presenza di due Mercedes AMG per Antonelli Motorsport

Come sempre, a calamitare l’attenzione saranno in particolare i mostri della categoria GT3, dove la sfida sarà accesissima e sarà da capire chi potrà insidiare la regina delle ultime due stagioni, la Ferrari 296 della Scuderia Baldini. Oltre a Imperiale, Ceccato e Tresor è arrivata in questi giorni anche la conferma della presenza del team Antonelli Motorsport con due Mercedes AMG GT3 nelle categorie Pro-Am e Am. Anche Audi Sport Italia ha completato la propria line-up in vista della gara di Misano, con l’americano Andy Cantu che sarà affiancato da Alessandro Bracalente e dal 18enne argentino Nano Lopez, al debutto assoluto nel mondo GT, vincente nelle serie IAME Karting sudamericane e ottimo protagonista in Ultimate Series nel 2024. In casa Ferrari, invece, ha sciolto la riserva anche AF Corse, che schiererà una 296 per Lorenzo Ferrari, Riccardo Ponzio e l'indiano Mahaveer Raghunathan.

Per quanto riguarda la categoria GT Cup, riservata alle vetture in configurazione monomarca, è stata confermata la ripartizione in Prima e Seconda Divisione. C’è però una novità importante, che riguarda in particolare la prima delle due “sottocategorie”. Al suo interno, infatti, saranno inserite anche le vetture del GT Nazionale. Si tratterà, in pratica, di un raggruppamento che vedrà al suo interno le vetture Mercedes e Maserati in versione GT2, con tante cose da scoprire in merito alla prestazione che queste potranno avere, anche in confronto alle GT3.

Tutto è pronto, dunque; il weekend sulle rive dell’Adriatico partirà venerdì con le prove libere. Sabato si terranno le qualifiche, divise in tre sessioni e con la somma dei tempi dell’equipaggio a dare la griglia di partenza, mentre la gara di tre ore scatterà nella giornata di domenica a partire dalle 14.10.

