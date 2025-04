GT Italia | Nel 2025 si rinnova la sfida tra BMW e Lamborghini

Continuano ad arrivare conferme a proposito dei team e degli equipaggi che affronteranno il Campionato Italiano GT sia Sprint che Endurance. Ceccato e Vincenzo Sospiri Racing hanno confermato la presenza delle proprie vetture in entrambe le categorie, mentre nella Cup Sprint torneranno a vedersi impegnati i cugini Matteo e Giacomo Pollini, protagonisti lo scorso weekend al Mugello nel Supersport GT.

Klingmann vuole la terza nello Sprint, VSR ufficializza gli equipaggi Endurance

Saranno ancora due le BMW M4 GT3 portate in pista da Ceccato Racing nel corso della stagione 2025 per quanto riguarda il GT Italia Sprint. Jens Klingmann, due volte di fila campione, tornerà per difendere il titolo con un nuovo co-equipier, Jesse Kron, altro pilota ufficiale della casa bavarese, a dimostrazione della grande sintonia tra il team veneto il comparto racing dell’Elica. Il secondo equipaggio sarà giovanissimo, composto dal finlandese William Alatalo e da Leonardo Caglioni. Il bergamasco, al debutto nella categoria, correrà anche nell’Endurance insieme agli esperti Stefano Comandini e Francesco Guerra. La gestione del team sarà ancora affidata a Roberto Ravaglia, che non vede l’ora di iniziare.

Tutta la nostra squadra è fortemente motivata e pronta a scendere in pista dando il massimo, come ogni stagione. Il Campionato Italiano GT3 diventa sempre più competitivo e noi, dopo i successi degli ultimi due anni, dovremo mettere tutto il nostro impegno per essere all’altezza delle aspettative e provare a ripeterci anche nel 2025. Desidero dare il benvenuto ai due giovani piloti Caglioni e Alatalo, di cui si sentirà sicuramente parlarne in futuro. Fin dai primi giri che hanno fatto nei test sulla M4 GT3 Evo mi hanno ben impressionato.

Nello Sprint, dunque, si rinnoverà la sfida tra gli uomini in bianco-blu e quelli nei classici colori verdi del team VSR Racing. La compagine romagnola ha confermato la presenza sia in Endurance che nello Sprint con due Lamborghini Huracàn GT3 Evo2. Per quanto riguarda la categoria che prevede due gare a weekend non sono ancora stati ufficializzati gli equipaggi, mentre nei quattro appuntamenti da tre ore l’uno saranno Gilardoni-Michelotto-Zanon e Beretta-Frassineti-Testa a portare in pista le vetture della Casa di Sant’Agata Bolognese.

I Pollini ci riprovano nella Cup Sprint

Iniziano ad arrivare diverse conferme anche nella categoria riservata alle vetture in configurazione monomarca. Tra questi, rivedremo nella Sprint la Huracàn del team Giacomo Race affidata ai cugini Giacomo e Matteo Pollini, che hanno aperto la loro stagione vincendo entrambe le gare al Mugello nel Supersport GT. I due cugini bresciani nel corso della passata stagione hanno sfiorato il titolo Pro-Am in prima divisione, e nel 2025 vorranno certamente riprovarci, come ha sottolineato Giacomo, il più giovane dei due.

Siamo carichi e determinati. Sappiamo di avere il potenziale per vincere e vogliamo dimostrarlo in pista, vogliamo rifarci dalla passata stagione dove ci è sfuggito il titolo per pochissimo, e ce la metteremo tutta per essere veloci e migliorare il risultato finale. Sarà una bella sfida, ci saranno molti avversari, nuove auto come la Ferrari 296 challenge e la classe GT2, tutte premesse per un campionato sempre più competitivo, ma cercheremo di essere sempre della partita ed ottenere il risultato migliore, provando a lottare per il titolo.

Gli ingredienti per una grande stagione iniziano ad esserci tutti dunque. L’appuntamento è per il weekend del 2-4 maggio al Misano World Circuit Marco Simoncelli per il primo round Endurance, mentre tre settimane più tardi ci sarà il debutto della Sprint a Vallelunga.

Nicola Saglia