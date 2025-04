Formula Regional | Test Paul Ricard: Giltaire domina, De Palo migliora

Dopo la due giorni a Misano, il circuito del Paul Ricard è stato scenario degli ultimi test collettivi pre-stagionali della Formula Regional by Alpine. Con l'apertura della stagione alle porte, i team e i piloti stanno entrando nella fase finale dei loro preparativi. Evan Giltaire il primo giorno ha registrato il tempo più veloce, Pedro Clerot e Hiyu Yamakoshi si sono divisi il secondo giorno, mentre Matteo De Palo è migliorato costantemente giorno dopo giorno.

Giorno 1

Cielo sereno e condizioni di pista ideali hanno accompagnato entrambe le sessioni della prima giornata di test di Formula Regional al Paul Ricard, permettendo a piloti e team di lavorare al meglio e raccogliere dati fondamentali in vista della stagione che sta per iniziare. È stato Evan Giltaire (ART Grand Prix) a dominare la scena in entrambe le tornate, confermando uno stato di forma eccellente sul tracciato di casa. Nella sessione mattutina, il francese ha fermato il cronometro sull'1:57.727, diventando l’unico a scendere sotto il muro dell’1:58. Nel pomeriggio, invece, ha alzato ulteriormente l’asticella con un 1:57.012, il miglior tempo dell’intera giornata.

Alle sue spalle, i protagonisti non sono mancati. Al mattino, il campione in carica della F4 Italiana Freddie Slater (Prema Racing) ha chiuso secondo a 0,454s, con Taito Kato (ART Grand Prix) terzo per appena 9 millesimi. Sempre nella top five anche Hiyu Yamakoshi e Pedro Clerot, entrambi con Van Amersfoort Racing.

Anche i piloti subito fuori dalla top ten del mattino — come Matteo De Palo (Trident), Dion Gowda (VAR), Jin Nakamura (R-ace GP), Edouard Borgna (G4 Racing) e Doriane Pin (Prema Racing) — si sono mantenuti vicini ai riferimenti principali, segnale di un gruppo compatto.

Nella sessione pomeridiana, Clerot ha sfiorato la vetta, con un giro a soli 0,059s da Giltaire, seguito da un solido Akshay Bohra (R-ace GP), terzo a 0,140s. Yamakoshi ha mantenuto un ritmo competitivo anche nel pomeriggio, chiudendo quarto e seguito da Nakamura, De Palo e Gowda, i quali hanno confermato la loro costanza e un miglioramento di posizione rispetto alla mattina. Kato e Kanato Le, entrambi ART Grand Prix ed Enzo Deligny (R-ace GP) hanno completato la top ten, con quest'ultimo che ha preceduto di un solo millesimo Freddie Slater.

Nel gruppo dei migliori quindici si sono inseriti anche Nandhavud Bhirombhakdi (Trident), Jack Beeton (Prema Racing), Rashid Al Dhaheri (Prema Racing) e Ruiqi Liu (Trident), tutti autori di una progressione positiva negli ultimi minuti della giornata.

Giorno 2

Crediti foto: multimedia Formula Regional

Il sole ha continuato a splendere sul Circuito Paul Ricard, illuminando la seconda e ultima giornata dei test collettivi pre-stagionali del Campionato Europeo Formula Regional by Alpine. Le condizioni perfette del secondo e ultimo giorno di test hanno permesso ai piloti di spingere al massimo sin dai primi giri, dando vita a due sessioni altamente competitive.

Pedro Clerot (Van Amersfoort Racing) è stato il più veloce nella sessione mattutina, fermando il cronometro su un notevole 1:57.359 e confermando la solidità del suo ritmo lungo tutta la due giorni di test. Subito alle sue spalle, Rashid Al Dhaheri (Prema Racing) ha chiuso con un ritardo di appena 0,029 secondi, dimostrando grande costanza e concentrazione. Matteo De Palo (Trident) ha firmato il terzo tempo, mantenendosi sempre tra i più regolari. Freddie Slater (Prema Racing), ed Evan Giltaire (ART Grand Prix), protagonista del primo giorno, hanno chiuso la top five.

La classifica è rimasta estremamente compatta anche nelle posizioni successive, con Taito Kato (ART Grand Prix), Hiyu Yamakoshi (VAR), Jack Beeton (Prema Racing), Jin Nakamura (R-ace GP) e Dion Gowda (VAR) tutti racchiusi in meno di 0,35 secondi dal miglior tempo. A seguire, Enzo Deligny (R-ace GP), Doriane Pin (Prema Racing), Enzo Peugeot (RPM), Kanato Le (ART Grand Prix) e Nikita Bedrin (Saintéloc Racing) hanno completato i primi quindici, tutti impegnati a perfezionare assetti e strategie sul tracciato francese.

Nel pomeriggio è arrivata l'ulteriore conferma del valore dei giovani in pista. È stato infatti Hiyu Yamakoshi a prendersi la scena con un miglior crono di 1:57.470, consolidando il suo stato di forma e mettendosi in luce in vista della nuova stagione. Rashid Al Dhaheri ancora una volta ha ottenuto il secondo tempo, con un distacco di 0,259 secondi, seguito da un solido Jin Nakamura in terza posizione. Bedrin e Slater, rispettivamente quarto e quinto, hanno chiuso entrambi a meno di mezzo secondo dal vertice.

Matteo De Palo ha confermato la sua affidabilità con il sesto tempo, davanti a Doriane Pin, Jack Beeton e Dion Gowda, tutti costantemente presenti nella parte alta della classifica. Pedro Clerot ha completato la top ten, suggellando due giornate di prestazioni convincenti. A ridosso dei migliori si sono classificati anche Enzo Deligny, Nandhavud Bhirombhakdi (Trident), Akshay Bohra (R-ace GP), Enzo Peugeot e Ruiqi Liu (Trident), tutti in costante crescita.

Con i test conclusi, l'attenzione si sposta sull'apertura di una stagione che, per quanto visto, si preannuncia emozionante, combattuta e di alto livello. Il campionato Formula Regional by Alpine 2025 prenderà il via a Misano nel weekend del 3 e 4 maggio, dove inizierà ufficialmente l'azione in pista



Anna Botton