MotoGP | GP Austria, Practice: Márquez ancora in vetta, 2° Acosta

Continua il dominio di Marc Márquez nelle Practice MotoGP del Gran Premio d'Austria. Lo spagnolo ha preceduto la KTM di Pedro Acosta, molto veloce sul tracciato del Red Bull Ring. Terza posizione per Francesco Bagnaia, mentre sono fuori dai primi 10 le due Aprilia.

Sinfonia Márquez, bene Acosta e Bagnaia

Con il crono di 1:28.117 Marc Márquez si prende il primo tempo nel turno pomeridiano del venerdì. Il catalano è a caccia dell'ennesimo primato di un 2025 fino a questo momento ai limiti della perfezione. La sessione di Practice è stata interrotta da una bandiera rossa a metà turno causata da un patatrac firmato Yamaha: il problema tecnico di Jack Miller ha causato le cadute di Fabio Quartararo e Miguel Oliveira. Nessun problema per il leader del campionato, che ha chiuso con due decimi di vantaggio nei confronti di Pedro Acosta. Il pilota KTM sembra aver tratto un beneficio cospicuo dagli aggiornamenti portati dalla casa madre al Gran Premio di casa, facendo segnare il secondo crono. Terza posizione per un ritrovato Francesco Bagnaia, stranamente veloce al venerdì austriaco.

Aprilia ufficiali out, Viñales K.O.

Álex Márquez chiude la giornata di venerdì al 4° posto davanti alla prima Aprilia di giornata, nonché l'unica in Q2: Raúl Fernández conquista l'accesso al Q2 grazie ad un giro brillante che gli ha regalato la 5ª posizione. Lo spagnolo è l'unico dotato di RS-GP nel Q2, dato che la coppia di ufficiali è rimasta clamorosamente fuori: Jorge Martín è 16° davanti a Marco Bezzecchi (18°). Due Honda direttamente in Q2: Joan Mir (6°) e Johann Zarco (8°), tra i due il rientrante Franco Morbidelli. Chiudono gli accessi al Q2 Fermín Aldeguer e Brad Binder. Il dolore è troppo forte per Maverick Viñales, infortunatosi prima della pausa estiva: lo spagnolo non ha concluso il turno di Practice, dando forfait.

MotoGP | GP Austria: i risultati delle Practice

Valentino Aggio

