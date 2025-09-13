DTM | Spielberg, race-1: Rast e BMW in controllo dalla pole

René Rast vince ed ottiene nella race-1 di Spielberg la leadership nel DTM 2025. Il tedesco di Schubert Motorsport trionfa davanti a Marco Wittmann, la coppia di BMW ottiene la terza doppietta dell'anno precedendo la Ferrari #69 Emil Frey Racing di Thierry Vermeulen.

BMW in controllo

BMW ha controllato le qualifiche e l'intera competizione. Marco Wittmann ha ceduto al teammate la leadership nelle battute iniziali, il #33 dello schieramento ha allungato sul #11 e sulla Rossa #14 Emil Frey Racing di Jack Aitken.

L'ex pilota di F1 ha anticipato la sosta obbligatoria per provare a sorprendere il due di testa, un obiettivo riuscito solo marginalmente. Il britannico è riuscito a passare Wittmann approfittando delle gomme già in temperatura, ma non è mai stato in grado di impensierire Rast.

DTM Spielberg; l'errore di Aitken cambia la classifica generale

L'ultimo giro è stato determinante per la classifica provvisoria del DTM 2025. Aitken, virtualmente leader con 12 punti di margine su Rast, è finito contro le barriere a pochi metri dalla bandiera a scacchi sbagliando completamente l'uscita di curva 7.

Il #14 di Emil Frey Racing ha dovuto alzare bandiera bianca ed ha automaticamente concesso a Rast il primato in campionato. Wittmann ha quindi potuto arrivare secondo davanti a Vermeulen ed alla Ferrari #10 di Ben Green.

Maro Engel (Mercedes Team Winward #24), Thomas Preining (Manthey EMA Porsche #91), Jordan Pepper (GRT Lamborghini #63) chiudono nell'ordine la race-1 in Stiria battendo la Mercedes AMG GT3 EVO #48 Team MANN-Filter di Jules Gounon, limitato da un problema tecnico.

Gilles Magnus (Comtoyou Aston Martin #7) e Luca Engstler (GRT Lamborghini #19) completano la prima parte della graduatoria, mentre ancora una volta non è riuscito a fare la differenza Mirko Bortolotti ed in generale il Team ABT.

In campionato tutto resta apertissimo dopo l'incidente di Aitken. Il britannico è quarto a +8 da Rast in classifica, il pluricampione precede di 2p Lucas Auer e di 3p Jordan Pepper. In lotta anche Preining e Wittmann a +11 e la coppia composta da Ayhancan Güven e Maro Engel, rispettivamente a +12 e +15.

Domani alle 13.30 race-2, come sempre in diretta su DAZN per l'Italia.

Luca Pellegrini