Dakar 2025 | Moto, Stage 9: Luciano Benavides trionfa, Sanders conserva la leadership

Luciano Benavides vince anche lo Stage 9 della Dakar Moto 2025, arrivando per primo al traguardo della prova Riyadh-Haradh con poco meno di due minuti di vantaggio su Adrien van Beveren. Terzo Daniel Sanders, che protegge il primato nella classifica assoluta.

Il nono stage della Dakar Moto 2025 è partito da Riyadh e si è concluso a Haradh, per un totale di 357 km di prova speciale. Al termine della terz'ultima tappa è stato Luciano Benavides a prevalere sulla concorrenza, agguantando il primo posto nella seconda metà della speciale e giungendo per primo al bivacco, bissando la vittoria di ieri. L'argentino di KTM ha per di più replicato il successo di tappa del 2023, edizione in cui è stata percorsa la medesima tratta.

Un altro secondo posto per la Honda ufficiale di Adrien van Beveren, staccato di quasi due minuti sul traguardo. Il francese di HRC ha comunque sfruttato questa solida prestazione per recuperare più di un minuto a Daniel Sanders (KTM Factory), oggi terzo a circa tre minuti dal compagno Benavides. Lo stesso Sanders ha comandato la prova per molti km, lasciando però spazio a Benavides e van Beveren nell'ultima parte. Perso del tempo nei confronti dei due rivali sì, ma la regolarità del 30enne australiano ha fatto sì che la leadership nella classifica generale non venisse avvicinata da Schareina. Sanders, infatti, è pronto ad iniziare la decima giornata di gara con 14 minuti e 50 secondi di vantaggio sullo spagnolo classe 1995, accontentatosi della settima piazza nella speciale odierna.

Tra Sanders (terzo) e Schareina (settimo) si sono classificate le due Honda HRC di Ricky Brabec e Skyler Howes, seguite dalla Hero di Nacho Cornejo. All'interno della Top10 si è piazzato il giovanissimo e convincente Edgar Canet, portacolori ufficiale KTM e vincitore di tappa nella categoria Rally2 davanti a Mathiue Doveze (BAS KTM), entrambi giunti al traguardo prima dalla Sherco di Lorenzo Santolino. Proprio Canet ha messo in mostra una forma convincente, portando il vantaggio su Neels Theric (Kove) e Toni Mulec (BAS KTM) intorno al minuto nel ranking assoluto.

Tra gli incidenti occorsi durante lo Stage 9 segnaliamo il ritiro di Aaron Maré, la cui caduta al km 187 ha provocato un infortunio alla gamba destra. Un vero peccato perché il sudafricano, alla terza Dakar della carriera, ha dimostrato ottime doti, inserendosi con regolarità nella Top20 prima di dover alzare bandiera bianca.

Matteo Pittaccio