Formula E | Miami E-Prix: Nato 1° ma penalizzato, vince Wehrlein

Pascal Wehrlein vince l'E-Prix di Miami 2025 di Formula E. Il pilota tedesco di Porsche, campione del mondo in carica, ha ottenuto la sua ottava vittoria in carriera, e prima in stagione, grazie ad una penalità inflitta nel post-gara a Norman Nato: il pilota Nissan, poleman in qualifica, aveva infatti tagliato il traguardo per primo in volata proprio su Wehrlein, ma è stato poi penalizzato di 10 secondi per non aver usato tutto l'Attack Mode.

Salgono sul podio anche Lucas Di Grassi, che conquista il primo podio per la Lola-Yamaha, e Antonio Felix Da Costa con la seconda Porsche.

Caos generato dalla bandiera rossa

Dopo una prima parte di gara molto caotica, la svolta è arrivata al giro 19 di 26, quando un incidente tra Jake Hughes (Maserati), Max Gunther (DS-Penske) e Mitch Evans (Jaguar) ha causato una bandiera rossa. In quel momento si trovata in testa Antonio Felix Da Costa, che però era a metà del suo secondo Attack Mode e se l'è visto bruciare. La maggior parte non l'aveva ancora usato, e quando si è ripartiti per gli ultimi quattro giri il portoghese è stato risucchiato dagli altri.

Tuttavia, chi aveva da scontare un Attack Mode da 6 minuti non ha avuto abbastanza tempo per usarlo tutto. Così, Norman Nato, che aveva superato in volata Pascal Wehrlein proprio grazie alla potenza extra, è stato penalizzato di 10 secondi; stesso discorso anche per Robin Frijns (Envision), che aveva chiuso terzo, Oliver Rowland (Nissan), Taylor Barnard (McLaren) e Sam Bird (McLaren).

La classifica è stata così stravolta. Ha vinto Wehrlein, davanti ad un incredibile Di Grassi con la Lola-Yamaha, mentre terzo è Da Costa, che è apparso molto deluso e amareggiato nel post-gara per aver perso una corsa che sembrava già vinta. Quarto è giunto Nico Muller (Andretti), davanti ad Edoardo Mortara (Mahindra).

Scivolato al quinto posto Nato, davanti a Dan Ticktum (Cupra Kiro), Frijns, Jake Dennis (Andretti) e Zane Maloney (Lola-Yamaha). ha chiuso quindi fuori dai punti, undicesimo, il leader del campionato Oliver Rowland, che resta comunque davanti a tutti.

Le classifiche

Classifica FIA Formula E: Rowland 68, Da Costa 60, Barnard 55, Wehrlein 49, Guenther 37.

Il prossimo appuntamento sarà tra due settimane, con l'E-Prix di Monaco a Montecarlo.

Alfredo Cirelli