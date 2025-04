Formula E | Miami EPrix, qualifiche: Nissan in pole con Nato, male i big

A Miami valori in campo stravolti nella qualifica dell'EPrix che si corre all'Homestead-Miami Speedway e che segna il ritorno della serie elettrica nella capitale della Florida per la prima volta dal 2015. Dei primi 8 piloti della classifica del Mondiale infatti ben 7 sono stati eliminati nella fase a gruppi, con le sorprendenti eliminazioni nella prima fase del leader del Mondiale Oliver Rowland e di Taylor Barnard: l'inglese di McLaren aveva comandato la classifica nel secondo turno di libere che ha anticipato la qualifica. Pole position che, nonostante la precoce uscita di Rowland, è andata comunque alla Nissan grazie a Norman Nato.

Nato batte Dennis nella lotta tra ex-compagni di squadra

Due mesi di stop fanno una grande differenza in classifica e se alla vigilia si pensava che Rowland potesse continuare a recitare il ruolo di protagonista, la qualifica ha si confermato il ruolo di protagonista di Nissan, ma con Nato che a Miami ha conquistato i suoi primi tre punti in stagione grazie alla prima pole position della sua carriera in Formula E, per la gioia del box Nissan che ha così un'ulteriore conferma del valore della sua vettura. Nato, autore di una qualifica esemplare a Miami, in finale ha battuto il suo ex-compagno di squadra Jake Dennis con un 1.23.037, beffando l'inglese per 129 millesimi.

Nei duelli emergono Dennis e Nato

Nella fase a duelli Nato arriva battendo prima Di Grassi e poi Frijns, mentre Dennis supera Vandoorne e poi Da Costa grazie a finale di giro mostruoso dove l'inglese recupera 3 decimi al portoghese beffandolo per 21 millesimi. Con Da Costa e Frijns così confinati alla seconda fila, terza e quarta fila saranno composte, nell'ordine, da De Vries, Vandoorne, Di Grassi e Beckmann, capaci di superare la fase dei gruppi beffando i big, tutti nella seconda parte dello schieramento.

Nella fase a gruppi fuori Rowland e Barnard

Il Gruppo A ha visto il primo colpo di scena con l'eliminazione di Oliver Rowland, fuori con l'ottavo tempo della sessione. Davanti a lui eliminati anche Edoardo Mortara, fuori per 24 millesimi, Sebastien Buemi, sesto a 3 centesimi dal pilota di Mahindra, e Mitch Evans. Turno superato da Da Costa, autore del miglior tempo, davanti a Vandoorne - capace di conquistare la top-4 sotto la bandiera a scacchi -, Dennis e Beckmann.

Nel Gruppo B invece gli eliminati eccellenti sono rappresentati da Pascal Wehrlein, Taylor Barnard e Nick Cassidy, out rispettivamente per 27, 47 e 241 millesimi. Con i piloti di alta classifica che faticano, a superare il turno sono stati Frijns che chiude davanti a tutti con il miglior tempo della fase, un 1.24.756, con Di Grassi, Nato e De Vries racchiusi in 76 millesimi, segno di una sessione estremamente equilibrata che toglie dai duelli DS Penske (Vergne e Gunther hanno chiuso la classifica del gruppo B), McLaren e Jaguar.

La classifica

Credits: FIA Formula E

In griglia Wehrlein partirà dalla nona posizione, una fila avanti a Taylor Barnard che, a sua volta, avrà nella fila dietro a sé le due Jaguar di Cassidy ed Evans. Solo 16° Rowland, atteso da un'impresa ardua.

A Miami via dell'EPrix all'Homestead-Miami Speedway previsto per le 20.05, diretta su Sportmediaset.it, Discovery + ed Eurosport 2, replica alle 23 sul canale 20 di Mediaset.

Mattia Fundarò