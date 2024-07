ELMS | Panis Racing riconquista in appello la vittoria nella 4h Imola

Manuel Maldonado/Charles Milesi/Arthur Leclerc hanno vinto ufficialmente l'edizione 2024 della 4h Imola, terzo round dell'European Le Mans Series. Panis Racing #65 riconquista a tavolino un evento vinto sul campo e successivamente perso in seguito ad una decisione della direzione gara per aver accelerato in anticipo durante l'ultimo Full Course Yellow della giornata.

Panis Racing vince in appello

Olivier Panis e Charles Milesi avevano mostrato il proprio disappunto al termine della 4h Imola, AO Racing #14 aveva infatti colto la vittoria nel post gara dopo una significativa sanzione inflitta all'Oreca 07 Gibson LMP2 #65 di Panis Racing.

L'appello ha portato a modificare l'originale sentenza da parte del collegio dei commissari sportivi, l'analisi del data logger del team ha cambiato la graduatoria provvisoria e di conseguenza anche la classifica assoluta dell'European Le Mans Series 2024.

#14 AO by TF ORECA LMP2 nella 4h Imola - Credits: Bonora Agency

Cambia anche la classifica generale

Il tridente composto da Manuel Maldonado/Charles Milesi/Arthur Leclerc agguanta infatti la seconda piazza nella serie oltre alla prima affermazione nel campionato continentale dalla 4h Monza del 2022. I francesi si collocano a cinque lunghezze dai vincitori della 4h Le Castellet Sebastián Álvarez/Vlad Lomko/Tom Dillmann (Inter Europol Competition #43). Insegue, invece, AO Racing #14 con 39p e la temibile squadra composta da Robert Kubica/Louis Delétraz/Jonny Edgar.

Non cambiano, invece, altre sezioni della classifica della 4h Imola, caratterizzata nel post gara da diverse penalità. Su tutte il provvedimento per la Ferrari 296 GT3 Kessel Racing #57, out dal podio per aver effettuato un sorpasso in regime di bandiere gialle sulla Lamborghini Huracan GT3 EVO2 Iron Lynx #63 nel duello per l'ultimo gradino del podio.

L'European Le Mans Series, prima di tornare al Mugello per un'inedita sfida da 4h prevista per l'ultimo fine settimana di settembre, si sposterà in Belgio per la tradizionale 4h di Spa-Francorchamps (24-25 agosto).

Luca Pellegrini