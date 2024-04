Formula Regional | Taponen primo nei test al Paul Ricard. 2° Badoer

Si è conclusa a Le Castellet la seconda sessione dei test prestagionali della Formula Regional Europea. A svettare davanti a tutti è stato Tuuka Taponen, mentre è buona anche la prova di Brando Badoer, che chiude al secondo posto.

La classifica

Tuuka Taponen conclude al comando la seconda sessione dei test prestagionali della Formula Regional Europea, sul circuito del Paul Ricard di Le Castellet. Il pilota finlandese di R-Ace GP, che fa parte della Ferrari Driver Academy, ha fatto segnare il miglior tempo martedì pomeriggio (il primo dei due giorni di test), senza che nessuno riuscisse a migliorarlo. Il rilevamento cronometrico fatto segnare dal campione della Formula Regional Middle East è stato di 1:56.669, con ben 86 passaggi all'attivo.

Alle sue spalle si è piazzato Brando Badoer (VAR), che dopo aver chiuso secondo nella precedente sessione a Barcellona, ha conquistato la piazza d'onore anche in Francia, fermandosi a 141 millesimi da Taponen. A chiudere il podio virtuale l'altro pilota della R-Ace GP, Zachary David, a 380 millesimi dal compagno di squadra e con 89 giri disputati.

Fuori dalla top 3 seguono Rafael Camara (Prema), a circa quattro decimi, mentre quinto si è classificato Evan Giltaire (ART), davanti ad Enzo Deligny (R-Ace GP) e Theophile Nael (Sainteloc). Ottavo James Wharton (Prema), che aveva concluso al comando a Barcellona, mentre chiudono la top 10 Alessandro Giusti (ART) e Ugo Ugochukwu (Prema), quest'ultimo a più di sette decimi dalla vetta.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Valerio Rinicella (MP Motorsport) non è riuscito a fare meglio di dodicesimo, mentre Matteo De Palo (Sainteloc) si è piazzato diciannovesimo. Segue a ruota, ventesimo, Giovanni Maschio (RPM), il quale però, con 121 giri, si è preso la palma del pilota più attivo.

Prossimi appuntamenti

Il prossimo appuntamento con la Formula Regional sarà tra il 23 e il 24 aprile, sul circuito di Hockenheim, per l'ultima sessione di test precampionato. Dopodiché, le vetture torneranno in pista nello stesso circuito tedesco tra il 10 e il 12 maggio per il primo appuntamento stagionale.

Alfredo Cirelli