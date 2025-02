ALMS | 4h Dubai, gara-2: Proton Competition #22 regala la vittoria nel finale ad APR #20

Algarve Pro Racing approfitta di un errore nel finale da parte dell'Oreca 07 Gibson #22 Proton Competition per vincere gara-2 a Dubai per quanto riguarda l'Asian Le Mans Series 2024/25. Kriton Lentoudis/Alex Quinn/Olli Caldwell regalano la terza affermazione in quattro prove per la compagine portoghese che ha meritatamente vinto davanti ad RD Limited #30 ed AF Corse #83.

Porsche si impone in GT con Herberth Motorsport #99, Ralf Bohn/Alfred Renauer/Robert Renauer festeggiano dopo una lunga lotta a distanza contro la Mercedes #81 Winward Racing di Luca Stolz/Gabriele Piana/Rinat Salikhov.

ALMS Dubai gara-2: le Virtual SC spezzano il ritmo della gara

La prima parte della race-2 in quel di Dubai è stata segnata da due Virtual SC che hanno interrotto preceduto e chiuso un lungo periodo in green flag. Proton Competition #22, AF Corse #50 e Pure Rxcing #91 sono le compagini che si sono alternate in cima alla graduatoria oltre all'Oreca 07 Gibson LMP2 #3 DKR Engineering.

La seconda neutralizzazione ha confermato in vetta l'ultima squadra citata, Job van Uitert ha gestito la ripartenza davanti a Vlad Lomko (Proton Competition #22) ed Harry King (Pure Rxcing #91).

Quest'ultimo si è portato in cima alla graduatoria con un solido margine nei confronti di Valerio Rinicella. Ottima giornata ancora una volta per l'italiano portacolori di Algarve Pro Racing #25, abile a chiudere il proprio stint tra i migliori prima di cedere il volante a Malthe Jakobsen.

Tutti contro tutti a 90 minuti dalla fine

Ad 1h e 30 dalla fine la prova è entrata nel vivo con la terza Virtual SC per un problema in LMP3. Pure Rxcing ha gestito la ripartenza con Julien Andlauer #91, il francese ha sfidato per il primato il connazionale Tom Dillmann (Proton Competition #11) e Malthe Jakobsen (Algarve Pro Racing #25).

L'auto #11 ha fatto la differenza approfittando di una spettacolare lotta per il secondo posto tra Algarve Pro Racing #25, Pure Rxcing #91 ed AF Corse #83. Matthieu Vaxiviere si è aggiunto alla lotta per il primato, il francese si è lanciato all'inseguimento dei migliori dopo aver ereditato il volante da Alessio Rovera.

Dopo l'ultima sosta non sono cambiate le posizioni in vetta nonostante il deciso tentativo di rimonta da parte di Alex Quinn. L'auto #20 di Algarve Pro Racing ha dovuto arrendersi in seconda posizione alle spalle della competitiva vettura #11 gestita dalla struttura di Christian Ried.

Tutto è cambiato a tre giri dalla fine con un clamoroso colpo di scena che ha coinvolto il leader. Dillmann è rimasto fermo nella via di fuga di curva 12 per qualche secondo dopo un contatto con la Porsche #10, il francese ha consegnato automaticamente il trionfo ad Algarve Pro Racing.

La squadra portoghese si impone per la prima volta nella stagione 2024/225 con Kriton Lentoudis/Alex Quinn/Olli Caldwell , meritatamente al top con un piccolo margine nei confronti di RD Limited ed AF Corse. Fred Poordad/Tristan Vautier/James Allen battono all'ultimo giro François Perrodo/Mathieu Vaxiviere/Alessio Rovera al termine di una spettacolare bagarre che si è risolta nella frenata di curva 10.

Concludono nell'ordine Proton Competition #22, Algarve Pro Racing #25, AF Corse #50, Nielsen Racing #24, Pure Rxcing #91 e DKR Engineering #3 al termine di un finale scoppiettante in cui non sono mancati i duelli.

Proton Competition ORECA #22 - Credits: Asian Le Mans Series

GT3, ALMS Dubai gara-2: la rivincita di Porsche

Porsche vince gara-2 a Dubai per quanto riguarda l'Asian Le Mans Series dopo la sconfitta di ieri. Herberth Motorsport ottiene il primo acuto del campionato in GT con la 992 GT3-R #99, all'attacco con Ralf Bohn/Alfred Renauer/Robert Renauer.

Mercedes si accontenta della seconda e della terza piazza, rispettivamente con Luca Stolz/Gabriele Piana/Rinat Salikhov (Winward Racing #81) e Zhou Bihuang/Elias Seppänen/Ralf Aron (Climax Racing #2).

Porsche vs Mercedes in Medio Oriente

La terza Virtual SC di giornata a 1h e 30 dalla fine ha cambiato le carte in tavola mettendo in difficoltà la Porsche 992 GT3-R #99 Herberth Motorsport. Robert Renauer si è trovato in seconda posizione ed ha iniziato a lottare per il primato contro la Mercedes AMG GT3 EVO #81 Winward Racing di Gabriele Piana.

L'italiano ha però dovuto inseguire nuovamente la Porsche #99 dopo l'ultima sosta che a meno di 30 minuti dalla conclusione ha modificato nuovamente la classifica assoluta.

Alfred Renauer si è portato avanti a tutti ed ha tentato di resistere al ritorno della Mercedes #81. La coppia ha iniziato ad inseguirsi, ma un vero attacco da parte dell'AMG GT3 EVO #81 non è mai arrivato prima della bandiera a scacchi.

Porsche ottiene il primo successo del 2025 beffando la Mercedes #81, Renauer ha preceduto Piana e l'Aston Martin #89 Earl Bamber Motorsport dopo un sontuoso stint finale di Mattia Drudi.

Il romagnolo porta a podio il marchio britannico precedendo Manthey Porsche #10, Manthey Porsche #92, 2 Seas Motorsport Mercedes #2, Climax Racing Mercedes #2, Origine Motorsport Porsche #87, Car Collection Porsche #12 e Kessel Racing Ferrari #74.

LMP3, ALMS Dubai gara-2: RLR MSport vince, out Ultimate

Nick Adcock/Ian Aguilera/Christian Short si impongono per la prima volta in stagione in LMP3 dopo una bella lotta contro Bretton Racing #26 e High Class Racing #49.

La squadra ceca al top ieri e la compagine danese, rispettivamente in seconda e terza piazza con Jens Reno Moeller/Griffin Peebles/Theodor Jensen e Andreas Fjorbach/Thomas Kiefer/Mark Patterson, hanno concluso il podio di una 4h Dubai che non ha visto al traguardo la Ligier #35 Ultimate.

I dominatori del round di Sepang e secondi classificati ieri cedono tanti punti nei confronti della concorrenza, out in seguito ad un problema tecnico ad 1h e 30 dalla fine.

Settimana prossima la finale dell'Asian Le Mans Series 2024/25 che assegnerà ad Abu Dhabi i titoli in tutte le classi e gli inviti in LMP2 e GT3 per la prossima 24h Le Mans che commenteremo a giugno.

Luca Pellegrini