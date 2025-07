F1 | GP Gran Bretagna, FP2: Norris svetta sulle Ferrari di Leclerc e Hamilton

Dopo lo squillo Ferrari nelle FP1, arriva la risposta McLaren con Lando Norris in gran forma: il pilota britannico fa sua la seconda sessione di prove libere del GP Gran Bretagna di Formula 1 davanti alle due Rosse con Charles Leclerc a precedere Lewis Hamilton, mentre il leader del Mondiale Oscar Piastri è più distante in quarta posizione.

Norris fa il razzo, ma la Ferrari c’è e sogna

Reduce dalla vittoria in Austria nello scorso fine settimana, Norris è apparso già da subito molto galvanizzato per ripetere il risultato nel suo GP di casa. Dopo una prima parte di FP2 piuttosto tranquilla, il britannico si è acceso nella simulazione qualifica, segnando un 1:25.816 che è rimasto irraggiungibile per i propri rivali, continuando a dettare l’andatura anche nella simulazione passo gara con uno stint molto convincente per costanza e pulizia di guida (salvo un innocuo bloccaggio dell’anteriore destra in curva 3 verso i minuti finali).

Le Ferrari rimangono comunque molto competitive sul circuito inglese, con Leclerc che si è messo subito dietro a Lando di 222 millesimi al secondo tentativo con la Soft mentre a Hamilton gli è servito solo un giro da time attack per mettersi a 301 millesimi dalla McLaren in cima alla classifica. Il Cavallino Rampante si è poi confermato vicino se non sul livello della scuderia di Woking sul passo gara, pagando solo pochi decimi da Lando. Meno convincente invece il suo compagno di squadra Piastri che nella simulazione qualifica si è preso ben 470 millesimi di distacco e anche sul passo gara non ha entusiasmato.

Verstappen a fatica in top 5, indietro le Mercedes

Al quinto posto troviamo un Max Verstappen con una Red Bull che fa ancora fatica sul giro secco ma che sembra essere invece molto competitiva sul passo gara. Subito dietro Andrea Kimi Antonelli in sesta posizione con una Mercedes che ha fatto da “oggetto misterioso” in questo venerdì di Silverstone, seguono un buon Lance Stroll (Aston Martin) e George Russell (Mercedes) al settimo e ottavo posto.

Chiudono la top 10 le due Racing Bulls con Isack Hadjar davanti a Liam Lawson, con quest’ultimo a 808 millesimi da Lando. Sopra il secondo di distacco dal leader troviamo in rapida successione Alexander Albon (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin) e Gabriel Bortoleto (KICK Sauber), solo 15° invece un Yuki Tsunoda che continua a fare molta fatica a bordo della seconda monoposto di Milton Keynes.

Ora tutti gli occhi saranno puntati sulla giornata di domani, dove la terza ed ultima sessione di prove libere (semaforo verde alle 13:30) precederà le attese qualifiche di Silverstone che prenderanno il via alle ore 16 italiane e assegneranno la pole position del GP Gran Bretagna di quest’anno.

Credits: FIA / X.com

Andrea Mattavelli