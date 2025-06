MotoGP | GP Italia: Sprint amara per KTM, solo Viñales a punti

Tra errori e sfortune il team KTM Factory ancora una volta spreca e non conquista punti nella Sprint del GP d'Italia. Maverick Viñales, quarto al traguardo, è stato l'unico pilota a riuscire a portare punti la moto austriaca. Undicesima posizione per Enea Bastianini, alle spalle di Fabio Quartararo.

Che disastro per KTM Factory

Dopo la giornata favorevole di venerdì, che lasciava intravedere una KTM in grande forma, il sabato italiano non è andato per il verso giusto. Brad Binder è rimasto escluso in Q1 e la sua gara è finita alla prima curva. Il pilota sudafricano è stato urtato da Fabio Di Giannantonio, ha perso il controllo della sua moto, entrando in contatto anche con Johann Zarco. Incolpevole quindi Binder chiude la prima giornata di gara con zero punti.

Non è stata differente la gara del compagno di squadra, Pedro Acosta. Nel weekend che doveva segnare un nuovo inizio per il tiburón, la Sprint dello spagnolo è finita prematuramente al primo giro. Dopo un contatto con Marco Bezzecchi, che ha visto l'italiano avere la peggio, Acosta ha proseguito la sua corsa per la rimonta, ma nel tentativo di rimanere attaccato a Maverick Viñales, ha commesso un errore scivolando nella ghiaia. Un sabato nero quindi per il team KTM Factory che domani deve riscattarsi e portare a casa punti importanti.

Maverick Viñales salva il sabato di KTM

Maverick Viñales è l'unico pilota della casa austriaca a riuscire a portare a punti la sua moto. In un weekend in cui, fino a questo momento, tutto sembra essere favorevole al pilota spagnolo, Viñales ha conquistato il quarto posto nella Sprint di MotoGP al Mugello. Il #12 nelle ultime battute, ha dato l'impressione di poter ricucire il gap con Pecco Bagnaia, ma si è dovuto arrendere alla superiorità Ducati. Viñales chiude con fiducia il sabato del Mugello, con sensazioni positive in vista della gara di domani. A quanto pare le colline toscane stanno facendo bene all'ex pilota Aprilia, che nella giornata di ieri è stato in grado di concludere il turno di Practice in vetta alla classifica. Quarto arrivo all'interno della zona punti per Top Gun in questa stagione al sabato, nonché miglior risultato stagionale (è arrivato 5° nella Sprint di Le Mans, ndr). Viñales ha già dimostrato il suo feeling con la RC16 sia a Jerez che a Le Mans, dove ha chiuso in top 5. Al pilota spagnolo è stato anche tolto il podio a Lusail per la pressione delle gomme. Enea Bastianini ha chiuso in 11ª posizione una Sprint di certo non eccezionale, ma sicuramente migliore rispetto a quanto visto tra Silverstone e Aragón.

