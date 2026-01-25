IMSA | Rolex 24, tre ore alla fine: chi fermerà le Porsche?

Si infiamma la bagarre per il successo a meno di tre ore dalla conclusione della 64ma Rolex 24 at Daytona. Porsche continua a fare la differenza, BMW e Cadillac cercano di avvicinarsi ai tedeschi che stanno controllando la scena sin dall'inizio.

Porsche vs Porsche come nel 2025?

Kevin Estre #6 e Julien Andlauer #7 controllano la scena dopo aver superato ai box la BMW #25 di Marco Wittmann. L'ex campione DTM si era ritrovato al comando dopo l'ottava bandiera gialla della giornata, scattata a 4h e 34 dalla fine per intervenire sull'ORECA 07 Gibson #18 Era Motorsport ferma in curva 1.

La caution ha permesso a BMW e Cadillac di scavalcare le Porsche, le 963 ufficiali hanno impiegato pochissimo tempo per tornare subito in cima alla graduatoria.

Due Porsche precedono quindi le due BMW di WRT, al debutto in IMSA in GTP. La #24 e la #25 hannpo saputo scavalcare nel corso delle ultime fasi la Cadillac #31 Whelen Engineering e la V-Series.R #10 WTR.

Niente da fare per Shank Racing Acura che sembra decisamente in difficoltà rispetto ai rivali. L'ARX-06 #93 e la #60 sono letteralmente sparite dalla Top5 una volta tornato il sole.

AO Racing con meno potere in LMP2

Lotta in LMP2 tra Inter Europol Competition, Crowdstrike Racing by APR ed AO Racing, squadra apparentemente imbattibile per le prime dodici ore. La lunga pausa per nebbia e la successiva yellow flag hanno modificato i valori in campo, Dane Cameron #99 è stato costretto per la prima volta dall'opening lap di ieri sera ad attaccare dei rivali.

Malthe Jakobsen è in vetta in LMP2 con Crowdstrike Racing by APR #4, seguono da vicino le ORECA di Inter Europol affidate ad Antonio Felix Da Costa ed a Nick Cassid. Solamente quinta piazza a 3h dalla fine per AO Racing #99, momentaneamente alle spalle anche di Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen #52.

GTD PRO: Corvette e BMW ancora in lotta! Attenzione a Porsche, Mercedes e Ferrari

In GTD PRO la lotta è serratissima tra Corvette, BMW e Porsche. Mercedes e Ferrari restano all'orizzonte a solo tre ore dalla conclusione della prima prova dell'anno per quanto riguarda l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

La Chevy #4, attualmente affidata a Nico Varrone, tiene testa alla Porsche #911 Manthey Racing di Ayhancan Guven e la BMW #1 Paul Miller Racing di Max Hesse.

Quarto posto per uno strepitoso Alessio Rovera con la 296 GT3 EVO #033 Triarsi Competizione. L'italiano ha scavalcato la Mercedes #69 GetSpeed e la Chevy Corvette #3 nel corso delle ultime fasi, entrambe out con problemi.

Nello specifico è da segnalare il danno alla sospensione posteriore destra per la Corvette #3. Il campione in carica Antonio Garcia ha dovuto alzare bandiera bianca quando si collocava virtualmente in terza piazza.

BMW torna avanti in GTD, ma la lotta resta serrata

BMW torna al comando in GTD a tre ore dalla conclusione, ma anche in questo caso la lotta è più che mai serrata. Robby Foley #96 controlla con Turner Motorsport l'Aston Martin #27 Heart of Racing di Tom Gamble e la Porsche #912 Manthey di Riccardo Pera.

Out per problemi la Chevy #63 DXDT Racing dopo una serie di stint di primo profilo da parte di Scott McLaughlin. Ferrari resta invece in contesa per un risultato importante con la #21 AF Corse USA e con la #70 Inception Racing.

Luca Pellegrini