Formula E | EPrix Berlino, Dennis nega la pole a Cassidy

La Formula E continua ad essere imprevedibile, con la qualifica della domenica di Berlino che regala protagonisti totalmente assenti dai giochi 24 ore prima. Al Tempelhof Airport, chi ieri era stato costretto a seguire i duelli dalla televisione oggi si è giocato la pole, con Jaguar e Andretti grandissimi protagonisti.

Dennis nega tre punti a Cassidy

Usciti vincitori dalle semifinali contro i propri compagni di squadra, Jake Dennis e Nick Cassidy (primo e secondo nel Mondiale lo scorso anno) si sono giocati la loro prima pole stagionale. Pole che è andata al campione del Mondo in carica, che conquista anche tre punti fondamentali per accorciare sugli avversari in ottica campionato e a portare così a 29 i punti di distacco proprio su Cassidy. La chiave per la pole di Dennis è stata il secondo settore, dove Cassidy ha perso 2 decimi rispetto all’inglese. Per l'inglese di Andretti è anche la prima pole da Roma 2023.

Rispetto a ieri la situazione si è capovolta per noi, io sono in pole, Norman è in seconda fila. Ieri abbiamo lavorato parecchio e questo lavoro ha pagato perché entrambe le vetture sono andate bene. Nelle ultime gare sembrava quasi che mi fossi dimenticato come si gareggia, quindi, è sicuramente una bella sensazione questa. Nonostante le ultime gare e il ritiro di ieri, non mi sono mai sentito fuori dalla lotta per il titolo, ma è ancora lunga, nel team siamo felici di aver trovato la causa dei problemi. La pole comunque non significa molto, la gara sarà caotica ma comunque tre punti sono importanti.

Ai duelli dominano Jaguar e Andretti

Nei quarti di finale, Mitch Evans elimina Gunther con un decimo di distacco tra i due e passa alle semifinali. Assieme a lui ci sono l'altra Jaguar di Cassidy, che elimina Mortara reo di un terzo settore non perfetto nel quale ha perso 3 decimi, e le due Andretti di Nato (fuori Vandoorne per 32 millesimi) e Dennis, che elimina senza problemi Wehrlein. Così, per la prima volta nella storia della Formula E, le semifinali consegnano due sfide tra compagni di squadra, con le due Jaguar e le due Andretti a giocarsi i due posti (uno ciascuno) in finale. Posti andati a Cassidy, che elimina Evans grazie alla differenza fatta nel settore centrale, e a Dennis, che esclude Nato per 22 millesimi.

Nelle eliminatorie poche sorprese, ma escono Da Costa e Vergne

Dopo la vittoria di ieri, Cassidy supera il Gruppo A comodamente assieme a Gunther, Evans ed Edoardo Mortara. Se le Jaguar vendicano la doppia eliminazione, Mortara invece (con un tempo identico rispetto a quello di Evans) conferma il buon momento della Mahindra a Berlino, a punti per la prima volta ieri. Fuori, di nuovo, Da Costa, solamente quinto a 62 millesimi dal tempo di Evans e Mortara, e Oliver Rowland, ancora ottavo. Da segnalare una penalità di 40 posizioni per Dan Ticktum (ERT) per la sostituzione di cambio e MCU sulla sua vettura. Data la sua impossibilità di scontare tutta la penalità in griglia (ha chiuso nono nel gruppo A), oggi sarà costretto a scontare anche uno stop&go di 10”.

Redenzione, nel gruppo B, per Andretti, che sabato aveva chiuso all’ultimo posto in entrambi i gruppi. Dennis – ieri ritirato e ora in ritardo in classifica – comanda su Nato, passano il turno anche Vandoorne e Wehrlein. I primi quattro sono racchiusi in 83 millesimi e chi paga questo gap piccolissimo è Jean-Eric Vergne, che ieri era partito dalla seconda fila e che oggi invece viene eliminato per 9 millesimi a favore di Wehrlein. Fuori anche Sette Camara, che ieri era stato uno dei migliori in qualifica.

Come ieri, il via della gara è previsto per le 15, con diretta su Italia 1 (con pregara dalle 14.25) e su Sportmediaset.it, su Eurosport 2 e Discovery + (con pre-gara dalle 14.30).

La classifica finale della qualifica della domenica di Berlino: da segnalare la penalità a Ticktum, che parte ultimo.

Mattia Fundarò