WEC | Buona la prima per Alpine, Top10 firmata al debutto

Nono posto per Alpine Endurance Team dopo la 1812km del Qatar, opening round del FIA World Endurance Championship (WEC). Il debutto è stato notevole da parte della A424, la migliore tra le vetture che hanno esordito in Medio Oriente nel Mondiale 2024.

I francesi hanno condotto una prova regolare e senza problematiche particolari, abili ad approfittare delle rotture della concorrenza e delle penalità altrui. La LMDh transalpina ha battuto Lamborghini e BMW, esordienti nel folto gruppo di Hypercar che parteciperà ad ogni atto della stagione.

Top10 non scontata, entrambe le Alpine tagliano il traguardo

Matthieu Vaxivière/Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin #35 non sfigurano tra i migliori della graduatoria assoluta dopo il primo vero test contro i rivali. Tanti i test disputati in Europa da parte di Alpine che ha studiato un prototipo con Oreca, una scelta condivisa con Acura che per ora gareggia solamente in North America.

La LMDh ricorda molto, non a caso, la ARX-06 che corre nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, una piattaforma solida su cui scommettere. La performance del Qatar lascia quindi ben sperare in vista del prosieguo del campionato, in attesa ovviamente del significativo impegno di giugno a Le Mans.

Imola e Spa-Francorchamps saranno necessariamente degli altri importanti test in pista in attesa del main event in casa, prova in cui l'imperativo è non sbagliare ed arrivare al traguardo con entrambi i prototipi.

Il target è stato rispettato all'esordio senza particolari problemi, un risultato non scontato visti i pochi mesi a disposizione. Ricordiamo tutti infatti la presentazione avvenuta in occasione del centenario della 24h Le Mans, avvio di un lungo cammino che ha portato all'esordio di sabato 2 marzo.

Alpine al debutto nel FIA WEC in quel di Lusail

Primi giri nel WEC per Mick Schumacher

L'Alpine #35 non ha avuto problemi, mentre per la gemella #36 vi è stata una piccola escursione che in ogni caso non ha pregiudicato il risultato finale.

Mick Schumacher, accompagnato da Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxivière #36, sono infatti arrivati in 12ma piazza alle spalle di BMW M Team WRT #20 e Proton Competition Porsche #99. Un errore nel cuore della competizione dovuto allo sporco in pista non ha pregiudicato il discreto debutto da parte dell'ex campione di FIA F2, per la prima volta impegnato in una competizione lontano dalle monoposto.

Il tedesco, tradito dalla pista dopo un doppiaggio alla Ferrari 296 GT3 targata VISTA AF Corse, sta apprendendo insieme alla squadra il complicato panorama del FIA WEC, un processo che necessariamente necessita il giusto tempo.

Luca Pellegrini