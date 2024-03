WEC | 1812km Qatar: Porsche Penske Motorsport #6 a segno per la prima volta

Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer #6 e Porsche Penske Motorsports vincono l'edizione 2024 della 1812km del Qatar, prima prova del FIA World Endurance Championship. Storica tripletta per il marchio tedesco, presente in seconda ed in terza piazza con Phil Hanson/Callum Ilott/Norman Nato (Hertz JOTA #12) e Matt Campbell/Michael Christensen / Frédéric Makowiecki (Porsche Penske #5)

Affermazione per Porsche anche in LMGT3 con Manthey Pure Rxcing, Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler #92 trionfano dopo una bella lotta contro Ian James/Daniel Mancinelli/Alex Riberas (Heart of Racing Team Aston Martin #27).

1812km Qatar: Porsche vince su Peugeot

Peugeot è rimasta vicino alla vetta della graduatoria assoluta restando costantemente sotto i venti secondi. Nico Mueller, a meno di 4h dalla fine, ha recuperato qualcosa a Laurens Vanthoor (Porsche Penske Motorsport #6), apparentemente in controllo della competizione senza particolari problemi.

Interessante da seguire, parallelamente, il lento recupero da parte di Ferrari e Toyota, leggermente inferiori alla concorrenza. AF Corse #83 ed il prototipo giapponese #7 si sono contesi una posizione nella Top5, un obiettivo condiviso con Hertz JOTA Porsche #38 e la seconda Porsche 963 ufficiale #5.

Posche #6 rischia, ma resta leader

La Porsche #6, leader indiscussa della manifestazione, ha rischiato di perdere tutto il proprio vantaggio ad 1h e mezza dalla fine dopo un contatto in curva 4 con una delle due Lexus LMGT3 di Akkodis ASP.

La direzione gara non ha preso provvedimenti in merito, il prototipo targato Porsche Penske Motorsport ha continuato a gareggiare nonostante un significativo danno alla parte laterale. Peugeot #94 ha mantenuto la seconda piazza, virtualmente in lotta con la seconda Porsche ufficiale e la 963 #12 targata Hertz JOTA.

Peugeot out a due giri dalla fine!

Kevin Estre ha portato al successo Porsche Penske Motorsport amministrando nel finale il proprio vantaggio, mentre la Peugeot ha dovuto arrendersi nel corso degli ultimi due giri per un problema tecnico.

Il ‘Leone’ si è piegato alla concorrenza, Hertz JOTA #12 ha concluso in seconda piazza davanti alla seconda 963 ufficiale. Tripudio quindi per il brand di Stoccarda, meritatamente a segno in Medio Oriente.

Cadillac Racing chiude in quarta piazza, AF Corse Ferrari #83 completa la Top5 davanti a Toyota GR #7, Peugeot #93, Ferrari AF Corse #50, Alpine Endurance Team #35 e Toyota GR #8.

Porsche vince per la prima volta nel FIA WEC in Hypercar, il marchio teutonico non si imponeva nel Mondiale dalla 6h del COTA del 2017 (LMP1). Dato storico negativo, invece, per Toyota, sempre presente con almeno un prototipo sul podio dalla 6h di Silverstone 2018 (entrambe le auto squalificate).

1812km Qatar in LMGT3: Pure Rxcing Porsche #92 vince con forza

Pure Rxcing Porsche #92 vince la prima competizione della classe LMGT3 nel FIA World Endurance Championship. Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler si impongono nella 1812km del Qatar dopo una prestazione perfetta.

Ian James/Daniel Mancinelli/Alex Riberas (Heart of Racing Team Aston Martin #27) e Marco Sorensen/Clément Mateu /Erwan Bastard (D’Station Racing Aston Martin #777) completano nell'ordine il podio, rispettivamente in seconda e terza piazza.

Pure Rxcing Porsche #92 vince la 1812km del Qatar in LMGT3

Porsche vince, Aston si colloca al secondo posto

Heart of Racing Aston Martin #27 e Manthey Pure Rxcing Porsche #92 hanno lottato per il primato dopo cinque interessanti ore. Alex Riberas ha tentato di fare la differenza con l'auto inglese, Klaus Bachler ha risposto presente aiutato anche da un errore in curva 4 da parte dell'iberico.

Un testacoda ha riportato davanti la vettura che ha vinto l'ultima edizione dell'Asian Le Mans Series, la squadra che corre con bandiera lituana è apparsa imbattibile nelle prime tre ore dopo un eccellente passo mostrato da Alex Malykhin.

Podio sfiorato al debutto nel WEC per Valentino Rossi

Alle spalle di Ian James/Daniel Mancinelli/Alex Riberas (Heart of Racing Team Aston Martin #27) si è classificata la Vantage AMR EVO #777 di Marco Sorensen/Clément Mateu /Erwan Bastard (D’Station Racing).

Podio sfiorato, invece, per Valentino Rossi, debuttante nel Mondiale con la riconoscibile BMW M4 GT3 #46 in compagnia di Ahmad Al Harthy/Maxime Martin. Top5 per VISTA AF Corse Ferrari #54 davanti a WRT BMW #31, VISTA AF Corse Ferrari #55, Iron Dames Lamborghini #85 e Proton Competition Ford #88.

Piccola pausa ora per quanto riguarda il FIA World Endurance Championship che tornerà protagonista ad aprile in quel di Imola (20-21 aprile) per il primo appuntamento in Europa.

Luca Pellegrini