MotoGP | GP Italia, Qualifiche: Márquez fenomenale, sono 100

Se conquista anche il Mugello, bisogna preoccuparsi: Marc Márquez è il poleman del Gran Premio d'Italia MotoGP, la 100ª in tutte le classi per una statistica che non ha eguali. Francesco Bagnaia è attaccato, così come Álex Márquez a chiudere la prima fila.

Márquez il più veloce, Bagnaia beffato ma è lì

Il 1:44.169 è il nuovo record del Mugello Circuit in una qualifica che, rispetto ad Aragón, è stata decisamente più combattuta rispetto all'ultimo atto del Motomondiale. Marc Márquez ha scritto per l'ennesima volta il libro della storia della MotoGP conquistando la pole position numero 100 della sua fenomenale carriera in un tracciato che, storicamente, non ha mai esaltato le sue caratteristiche.

Pole position sempre in dubbio per il capo-classifica del mondiale, che ha ritrovato un Francesco Bagnaia più a proprio agio. È l'effetto Mugello per il #63, che ha sfiorato la partenza al palo per soli 59 millesimi ma rimane comunque il suo miglior posizionamento per quanto riguarda il 2025. Bagnaia ha pagato chiaro un piccolo errore all'entrata della Casanova-Savelli, dove è arrivato leggermente lungo ed una piccola incertezza al Correntaio. Álex Márquez chiude la prima fila e paga solamente 83 millesimi dal fratello, confermandosi tra i migliori insieme ad un ritrovato Pecco.

Quartararo e Viñales ci provano, Aprilia dietro

Se Honda è l'unica casa a non presentare nessun pilota in Q2, gli altri marchi sono più o meno vicini. Fabio Quartararo ha sfiorato il miracolo in sella alla sua Yamaha con un terzo settore impareggiabile. Purtroppo, complici una piccola sbavatura in uscita e un motore della M1 non al livello delle Desmosedici, il francese si deve accontentare della quarta posizione sullo schieramento. Con lui in seconda fila la KTM guidata da Maverick Viñales, già più veloce nel turno di Practice del venerdì. Sesta piazza per Franco Morbidelli, che precede il compagno di team Fabio Di Giannantonio.

Ancora KTM e Yamaha in Q2 con Pedro Acosta e Álex Rins, attualmente sotto investigazione per aver ostacolato Marc Márquez nell'ultimo tentativo del turno. La penalizzazione di tre posizioni in griglia è probabile per lo spagnolo. Decima e undicesima piazza per Aprilia: Marco Bezzecchi rimane il riferimento a Noale, ma Raúl Fernández si è dimostrato molto veloce sul giro secco passando il taglio del Q1. Dodicesimo è Fermín Aldeguer. Enea Bastianini ha chiuso al 16° posto.

MotoGP | GP Italia: i risultati delle Qualifiche

Valentino Aggio

