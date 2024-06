WEC | 24h Le Mans, Ferrari: un meraviglioso bis

La 24h Le Mans 2024 passerà indubbiamente alla storia come una delle più spettacolari degli ultimi anni. Ferrari ha avuto la meglio con Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina, equipaggio che ha saputo sconfiggere sul campo l'agguerrita concorrenza di Toyota, Porsche e Cadillac.

I giapponesi, i tedeschi e gli americani si sono dovuti piegare alla 499P che ha replicato l'eccellente lavoro compiuto nel 2023 con Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi #51.

Ferrari contro tutto e tutti

La casa di Maranello ha costruito il successo giro dopo giro evitando un'infinità di ostacoli che si sono inseriti nel percorso verso la bandiera a scacchi. La penalità ricevuta in qualifica per la #51 e per la Ferrari privata #83 di AF Corse ha dato il via ad una serie di episodi che hanno portato al pit stop extra nel finale per chiudere la portiera della 499P #50 rimasta misteriosamente aperta.

La Ferrari ha quindi cambiato strategia in pochissimo tempo riuscendo a beffare la concorrenza risparmiando energia ad ogni singolo passaggio. Toyota non ha potuto altro che inchinarsi dopo un clamoroso testacoda alla ‘Chicane Dunlop’ che forse ha compromesso l'esito finale di un'ipotetica storica rivincita.

Senza errori e con una strategia eccellente, gli uomini di Maranello si confermano sul tetto del motorsport, la stagione è già ufficialmente un nuovo trionfo dopo quanto registrato nella fredda e piovosa Le Mans tra il 15 ed il 16 giugno 2024.

La Ferrari 499P #50 vince a Le Mans 2024 - Foto. Ferrari

Verso il Mondiale dopo il bis francese

L'attenzione ora per Ferrari si sposta sull'ipotetica conquista del FIA WEC, un obiettivo già inseguito lo scorso anno. L'auto #50 si è avvicinata a Porsche Penske Motorsport #6 nella graduatoria piloti, la distanza è solamente di nove punti.

Oltre al titolo in questione vi è anche la bagarre molto più importante per il trofeo costruttori. Porsche resta il riferimento con 108 punti, Ferrari insegue a 99p cono solo tre lunghezze di scarto nei confronti di Toyota.

Le Rosse hanno quindi la chance concreta di portare la contesa al Mondiale fino all'epilogo in Bahrain. Con quattro prove a disposizione ed oltre 100p da assegnare appare obiettivamente più che mai complicato eleggere un ipotetico favorito nella lotta al successo finale.

Luca Pellegrini - Da Le Mans