WorldSBK | Portimão, riecco Razgatlıoğlu: "Mi sono preso tutto"

Toprak Razgatioglu vince anche Gara 2 del secondo round WorldSBK a Portimão, in Portogallo. Il pilota BMW ha avuto la meglio ancora una volta su Nicolò Bulega, che ha concluso le tre gare del weekend in seconda posizione. Duelli fino all'ultimo giro in cui Razgatlioglu ha sempre avuto la meglio, su un circuito a lui particolarmente caro. Il turco si è preso il riscatto dopo un weekend in Australia deludente.

Il weekend da tripletta di Toprak Razgatlioglu

Sul circuito di Algarve a Portimão, il protagonista assoluto è stato Toprak Razgatliouglu con il team BMW. Il pilota turco ha collezionato un hat-trick, trionfando in Gara 1, in Superpole Race e in Gara 2 e ribadendo la sua superiorità su questo tracciato. In tutte le gare, il pilota numero 1 ha mostrato di essere il campione del mondo, gestendo le spettacolari battaglie con Nicolò Bulega con grande maturità e strategia, come dichiarato dallo stesso Razgatlioglu al termine di Gara 2:

Sono felice, mi sono preso tutto in questo weekend. Questa gara non è stata difficile, se non ci fosse stata la bandiera rossa il mio piano sarebbe stato praticamente lo stesso negli ultimi 5 giri e spingere sul mio passo gara. Dopo la bandiera rossa ho visto che la gara era di 11 giri, come la Superpole Race, mi serviva seguire Nicolò per 5 giri. L’ho fatto e quando l’ho passato ho cercato di tenere il mio ritmo. Ho fatto un gran lavoro: negli ultimi giri ho fatto delle linee diverse, sentivo meglio la moto con la benzina che calava, l’unico problema era la frenata. Abbiamo migliorato la moto, il grip posteriore è aumentato rispetto a ieri, abbiamo fatto un piccolo step sia sull’entrata in curva che sul far curvare la moto. Dopo le nuove regole la moto non è cambiata, continuiamo a lottare, abbiamo fatto un gran lavoro questo weekend.

Una rinascita in termini di risultati per Razgatlioglu, considerando il difficile weekend passato in Australia nel primo round del campionato. Una Philip Island che il pilota turco ha concluso con un secondo posto, un tredicesimo posto e un ritiro causato da una caduta. Con il fine settimana portoghese Razgatliouglu ha dato di nuovo vita al suo campionato, e si candida come principale rivale del pilota Ducati Nicolò Bulega.

BMW è la prima rivale di Ducati?

Il team BMW questo fine settimana ha lavorato in maniera eccezionale, dando a Toprak Razgatlioglu una moto con cui battagliare fino alla fine con la Ducati di Nicolò Bulega. La squadra tedesca si candida come prima avversaria del costruttore italiano, che sembra avere il controllo del campionato. E anche la classifica costruttori conferma questa ipotesi, con Ducati che si trova in testa a 111 punti, mentre BMW è al secondo posto con 84 punti. BMW quindi potrà essere competitiva in altri circuiti del calendario, dando fastidio al team Ducati e fermandone la cavalcata trionfale. Ma Toprak Razgatlioglu mantiene la calma, soprattutto in vista del prossimo round sul circuito olandese di Assen:

Questa pista mi piace ma ho dato davvero tutto. Assen è una pista più difficile per me perché ci sono molte curve lunghe e la mia moto non riesce a curvare bene. Nei test mi sono trovato bene quando era più fresco e la moto funzionava, con il caldo la moto non funzionava e non curvava, c’era meno grip. Abbiamo migliorato, oggi ho spinto davvero tanto perché avevo bisogno di vincere per il campionato. Dopo Phillip Island avevo bisogno di motivazioni e finalmente l’ho ritrovata. Sono contento del lavoro fatto con il team nell’arco del weekend, un lavoro incredibile, abbiamo migliorato la moto in ogni sessione e trovando anche il grip al posteriore. Non siamo ancora al 100% ma sono più felice di ieri. Vedremo però nelle altre piste.

Federica Passoni

