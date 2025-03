WorldSBK | Portimão, Gara 2: Toprak vince ancora! Bulega secondo

In una gara interrotta a metà, a causa di una bandiera rossa, ha avuto la meglio ancora una volta Toprak Razgatlıoğlu, dopo un duello all'ultima curva con Nicolò Bulega. A chiudere il podio è Alvaro Bautista, seguito da un ottimo Andrea Locatelli.

Un duello all'ultimo respiro: ha la meglio ancora l'#1

É stato un duello all'ultimo respiro quello che ci hanno regalato Nicolò Bulega e Toprak Razgatlıoğlu in Gara 2 in WorldSBK. Il turco nella prima metà della gara, sembrava non avere il passo di un fantastico Nicolò Bulega. Dopo la ripartenza, però, Toprak ha da subito cercato di spezzare il ritmo al pilota Ducati. Sorpassi e contro sorpassi hanno caratterizzato gli ultimi giri di Gara 2. Ancora una volta, non è stata una vittoria facile per il pilota BMW che è riuscito a prendere margine sul suo avversario solamente nel corso dell'ultimo giro. Toprak ha ritrovato a Portimão il feeling con la sua M1000RR e porta a casa una vittoria importante, dopo le difficoltà di Phillip Island e continua la sua rincorsa al titolo mondiale, che vede ancora Bulega in testa con un notevole vantaggio. Chiude il podio Alvaro Bautista che non è mai riuscito a stare con i primi due che correvano con un altro ritmo.

Credits: Aruba Racing

Ottima gara di Locatelli, Danilo Petrucci in rimonta

Dopo l'ottima gara di ieri, Locatelli ha dimostrato anche in Gara 2, di aver un buon ritmo. Il pilota Yamaha, quarto alla bandiera a scacchi, è riuscito anche a portare degli attacchi ai leader della gara nella ripartenza dopo la bandiera rossa. Il passo della sua Yamaha è ancora lontano dalle Ducati e dalla BMW, ma è stato sicuramente un weekend positivo. Brutta partenza per Danilo Petrucci, probabilmente causata da un problema sulla sua Ducati. Petrucci, arretrato nei primi giri, è poi riuscito a portare a termine una buona rimonta e a chiudere in sesta posizione. É caduto, invece, Xavi Vierge, dopo la buona gara di ieri. Lo spagnolo si trovava in sesta posizione e sarebbero stati punti importanti per il costruttore Honda.

Gara da incubo per Andrea Iannone

Dopo l'incredibile rimonta in Gara 1, Gara 2 è una gara decisamente da dimenticare per Andrea Iannone. Nei primi giri della gara, il pilota del team Pata Go Eleven è stato penalizzato con un doppio long lap penalty a causa di un jump start. L'incubo, però, non è finito qui. Dopo la ripartenza, a seguito della bandiera rossa, Andrea Iannone ha dovuto scontare anche un ride through, per non aver completato la prima penalità nei tempi stabiliti. É arrivato in fine il ritiro per il pilota Ducati, decisamente frustrato.

WorldSBK | Portimão: i risultati di Gara 2

Credits: WorldSBK

Giulia Pea