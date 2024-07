WEC | 6h San Paolo, FP3: Porsche risponde presente in vista delle qualifiche

Callum Ilott svetta con la Porsche 963 Hertz JOTA durante la FP3 della 6h di San Paolo, quinto atto del FIA World Endurance Championship. Il britannico beffa le due vetture ufficiali targate Porsche Penske Motorsport, entrambe con un ritardo inferiore al decimo di secondo.

6h San Paolo, FP3 Hypercar: Porsche davanti

La FP2 di ieri, unico vero turno indicativo della giornata, aveva premiato Toyota con un minimo scarto di vantaggio nei confronti di Ferrari. Porsche risponde oggi ai rivali con tre 963 davanti alla concorrenza.

L'auto #12, la Porsche ufficiale #5 di Matt Campbell ed il prototipo titolare #6 di Kevin Estre seguono nell'ordine davanti all'Alpine #36 di Charles Milesi ed alla BMW #15 di Dries Vanthoor. Buona sesta piazza per la Lamborghini SC63 #63 di Daniil Kvyat, presente davanti ad Hertz JOTA Porsche #38, Ferrari #50, AF Corse Ferrari #83 ed alla Peugeot #94.

Il turno è stato caratterizzato dall'arrivo di qualche goccia di pioggia nella zona di curva 4. Anche per questa ragione le Toyota sono out dalla prima metà dello schieramento, una dinamica destinata a cambiare nel corso delle qualifiche di questo pomeriggio.

Torna la 6h San Paolo dopo 10 anni - Credits: Porsche Motorsport

6h San Paolo, FP3 LMGT3: Pure Rxcing #92 si candida per la pole?

Alex Malykhin si candida per la pole in LMGT3 con la Porsche #92 Pure Rxcing. Il pilota bronze lituano che quest'anno ha vinto la 1812km del Qatar ha beffato per 62 millesimi il crono della McLaren #92 United Autosports di Nico Pino.

Sarah Bovy, in pole quest'anno nel Mondiale in quel di Spa-Francorchamps, si è inserita in terza piazza con la Lamborghini #85 Iron Dames, la belga ha avuto la meglio nei confronti della seconda McLaren di United Autosports (#59) e TF Sport Corvette #92.

Dalle 19.30 le qualifiche in vista della competizione di domani. Ricordiamo che le LMGT3 sono divise dalle Hypercar, entrambe le classi avranno due sessioni cronometrate a disposizione con i migliori dieci di ogni turno presenti in Q2 per contendersi le prime posizioni dello schieramento. Il turno verrà offerto live su Discovery + o sul sito ufficiale del campionato (servizi a pagamento).

Luca Pellegrini