F1 | GP Belgio, Qualifiche Sprint: pole e record per Piastri, notte fonda Hamilton

Non sono di certo mancate le sorprese nelle Qualifiche Sprint del GP Belgio, con diverse esclusioni eccellenti che hanno caratterizzato le prime due fasi della sfida con il cronometro sul circuito di Spa Francorchamps. Ma alla fine è stato Oscar Piastri, salvatosi per pochi millesimi dal taglio in Q2, a centrare una perentoria pole position con tanto di record della pista. Solo Max Verstappen è riuscito ad inserirsi tra le due McLaren, visto il terzo tempo di Norris, mentre Leclerc ha portato la Ferrari in seconda fila dopo la clamorosa eliminazione di Hamilton nel Q1.

Piastri vola a Spa, Max in prima fila

Un Oscar Piastri semplicemente devastante ha dominato le Qualifiche Sprint di Spa Francorschamps, conquistandosi il diritto di scattare dalla pole position nella gara breve che avrà luogo domani alle 12:00. Il leader del Mondiale ha confermato la superiorità già emersa nelle libere del mattino, siglando il crono di 1:40.510 che gli ha consentito di battere il precedente record della pista realizzato da Lewis Hamilton nel 2020. L'australiano della McLaren ha fatto la differenza sugli avversari e sul proprio compagno di squadra soprattutto nel tratto centrale della pista, chiudendo la sessione con quasi mezzo secondo di vantaggio nei confronti di Max Verstappen ed oltre sei decimi su Lando Norris, mai apparso in grado di avvicinarsi ai livelli del proprio team mate. Eppure, non è mancato il brivido per Piastri, il quale si è visto cancellare il proprio primo tentativo nel Q2 a causa di un track limits al Raidillon: un imprevisto che ha costretto l'australiano a dover effettuare un secondo giro, grazie al quale è riuscito a salvarsi per un soffio nei confronti di Liam Lawson, complice un inaspettato miglioramento della pista nelle battute conclusive.

Hamilton subito out, male le Mercedes

La Ferrari ha salvato la giornata grazie al solo Charles Leclerc, capace di portare la Rossa in seconda fila seppur con un distacco pesante dalla vetta. Sessione da dimenticare, invece, per Lewis Hamilton, il quale ha concluso le proprie qualifiche sprint in Belgio già al termine del Q1 in seguito ad un testacoda verificatosi alla chicane Bus Stop: un improvviso bloccaggio al posteriore ha tradito il britannico nel secondo tentativo, dopo che già nel primo si era reso autore di una sbavatura a Stavelot. Eloquente la delusione a fine sessione da parte del sette volte iridato, in un weekend particolarmente atteso per la Ferrari che proprio a Spa sfoggia la nuova soluzione alla sospensione posteriore. Giornata nera anche in casa Mercedes, con Russell solo tredicesimo (e convocato dai Commissari a fine sessione) e Antonelli che scatterà addirittura dall'ultima posizione, dopo un testacoda che ha compromesso le performance della sua vettura nel suo tentativo iniziale. Tra i delusi anche Tsunoda, alle spalle di entrambe le Racing Bulls e ad anni luce dal compagno di squadra Verstappen, così come le due Aston Martin nonostante un promettente inizio.

Super Haas, bene Sainz e Gasly

Da evidenziare, invece, la grande giornata in casa Haas, con Ocon strepitoso quinto e Bearman settimo, mentre Carlos Sainz è riuscito a portare la Williams in sesta piazza. In top 10 anche Gasly , Hadjar e Bortoleto, i quali hanno completato una parte alta dello schieramento dove le sorprese non sono venute a mancare. Eccezion fatta per un Oscar Piastri che, dopo aver conquistato la prima Qualifying Sprint della sua stagione, sarà ora chiamato a confermarsi con un Sabato altrettanto da protagonista.

Marco Privitera