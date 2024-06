WEC | 24h Le Mans: Porsche ci prova, ma non basta

Porsche Motorsport ha perso la 24h Le Mans 2024 e non ha saputo ottenere un posto sul podio dopo aver lottato a lungo tra i migliori della categoria. Ferrari e Toyota hanno beffato i tedeschi, più volte tra i migliori dopo l'eccellente pole position firmata giovedì sera con Kevin Estre.

Porsche si arrende ai rivali

Porsche Penske Motorsport, Hertz JOTA e Proton Competition hanno rappresentato la casa teutonica nella 24h Le Mans. La 20ma affermazione overall sul ‘Circuit della Sarthe’ è sfumata dopo un'avvincente sfida, vinta per la seconda volta consecutiva da Ferrari.

Le auto titolari di Penske hanno provato a fare la differenza all'inizio e nelle prime ore della giornata, ma hanno dovuto scontrarsi a più riprese con Toyota e soprattutto Ferrari.

Una penalità nel finale per Slow Zone ha tolto dalla contesa per la vittoria la 963 #5, mentre la gemella #6 ha dovuto accontentarsi della quarta posizione con l'assodata line-up composta da André Lotterer, Laurens Vanthoor e Kevin Estre. Il tedesco, il belga ed il francese non hanno retto nel finale la concorrenza di Toyota e Ferrari, la pioggia ha rimescolato a più riprese le carte rallentando la seconda 963 ufficiale.

#6 Porsche alla 24h Le Mans - Foto. Porsche Motorsport

Hertz JOTA non ha saputo ripetere quanto accaduto a Spa, ma ha vinto in ogni caso la classifica riservata agli indipendenti approfittando anche di un significativo problema elettrico che ha costretto al ritiro la Ferrari 499P #83 targata AF Corse.

Giornata complicata, invece, per Proton Competition, team che sin da subito ha perso terreno per un problema ad una portiera sulla falsariga di quanto accaduto a Spa. Il team teutonico non ha più saputo rientrare concludendo con 7 giri di ritardo dalla vetta.

Mondiale in salita?

Lotterer/Vanthoor/Estre hanno perso parecchi punti a Le Mans nei confronti dei rivali in campionato, alla vigilia della 6h di San Paolo del prossimo luglio sono infatti solamente nove i punti di scarto nei confronti dei vincitori della 24h Le Mans Nicklas Nielsen/Antonio Fuoco/Miguel Molina (Ferrari #50).

Porsche Penske Motorsport guarda ora all'ipotetica conquista del Mondiale anche se le dinamiche in pista potrebbero cambiare rispetto ai primi round della stagione. Con Le Mans alle spalle l''unico obiettivo per tutti è il medesimo e con quattro sfide al termine tutto può succedere.

Da Le Mans - Luca Pellegrini