GTWC Europe | Confermato il calendario 2025, Jeddah esce di scena

SRO ha confermato le dieci prove che nel 2025 caratterizzeranno il calendario del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Monza e Misano mantengono il proprio posto nei programmi del più importante campionato continentale riservato alle GT3, Jeddah e l'Arabia Saudita escono di scena.

Barcellona finale, Magny-Cours torna protagonista

In occasione del week-end del Nürburgring, SRO ha annunciato in maniera definitiva i piani per la prossima stagione. Cinque tappe comporranno come sempre la Sprint Cup, altre cinque l'Endurance Cup che come sospettato perderà il round in Arabia Saudita in quel di Jeddah.

La nota location che da qualche anno accoglie il Mondiale di F1 avrà il proprio round sulla distanza di 1000km quest'anno, una sfida in bilico nelle ultime settimane. Il circuito arabo lascia il posto come finale a Barcellona, ultima tappa dell'Endurance Cup dopo Nürburgring, la 24h di Spa, la gara da tre ore in quel di Monza e la ritrovata sfida da sei ore al Paul Ricard.

Il GTWC Europe 2025 conferma il calendario - Credits: GTWC Europe

Misano e Monza restano protagoniste

La Sprint Cup, invece, scatterà a maggio da Brands Hatch nel Regno Unito prima della rientrante Zandvoort (Olanda). Misano resta nel cuore dell'estate, Magny-Cours entra in extremis a fine estate e precederà in ordine cronologico l'epilogo di Valencia.

Il tracciato iberico che quest'anno ospiterà una nuova edizione dei FIA Motorsport Games prende così il posto di Hockenheim che dal 2021 aveva accolto almeno una corsa Endurance o Sprint.

Il test pre-stagionale sarà al Paul Ricard a marzo, mentre il Prologo della CrowdStrike 24 Hours of Spa è previsto a maggio prima del round di Zandvoort. L'appuntamento più importante dell'anno sarà a fine giugno e nuovamente varrà anche per l'Intercontinental GT Challenge.

Il GTWC Europe avrà nuovamente come supporto il GT2 European Series Powered by Pirelli ed il GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club. In merito a quest'ultima categoria è da citare la notizia dell'aggiunta di una gara a Misano Adriatico in sostituzione all'ipotetico nuovo ultimo atto a Jeddah.

Calendario 2025 GTWC Europe

Paul Ricard – 12/13 aprile (Endurance Cup) Brands Hatch – 03/04 maggio (Sprint Cup) Zandvoort 17/18 maggio (Sprint Cup) Monza – 31/1 giugno (Endurance Cup) 24h Spa – 27/29 giugno (Endurance Cup) Misano Adriatico – 19/20 luglio (Sprint Cup) Magny-Cours - 01/03 agosto (Sprint Cup) Nuerburgring – 30/31 agosto (Endurance Cup) Valencia – 20/21 settembre (Sprint Cup) Barcellona – 11/12 ottobre (Endurance Cup)

Luca Pellegrini