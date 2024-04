IndyCar | Acura GP of Long Beach: Rosenqvist centra la pole per un battito di ciglia

Felix Rosenqvist ha conquistato la pole position per l'edizione numero 49 dell'Acura Grand Prix of Long Beach. Per lo svedese si tratta della sesta pole in carriera, la prima in IndyCar per Meyer Shank Racing, e il margine con cui è stato regolato Will Power è minimo: 0,0039 secondi.

Fast Six

Il Fast Six vede Will Power e Marcus Ericsson usare la mescola alternate, con il pilota Penske che gira in 1'06.3993. Josef Newgarden ritocca il tempo della prima posizione fermando i cronometri in 1'06.1059, ma Felix Rosenqvist balza in vetta con il tempo di 1'06.0172, nonostante un'evidente scivolata all'uscita della curva 5 nel giro buono. Power ha provato l'assalto finale, fermandosi a quattro millesimi dalla vetta. Secondo l'australiano non c'era spazio in pista per migliorare la prestazione di Rosenqvist.

Alex Palou unico Chip Ganassi Racing nei primi sei

Newgarden chiude terzo davanti a Colton Herta, Ericsson e l'unico pilota di Chip Ganassi Racing ad arrivare nel Fast Six, Alex Palou, che partirà sesto. Va notato il miglior tempo della sessione in Q2 da parte dello spagnolo, che ha girato in 1'05.9103. Tra gli eliminati nel Q2, segnaliamo Christian Lundgaard, fuori per soli due centesimi. Scott Dixon, invece, partirà ottavo.

Kyle Kirkwood, vincitore dell'ultima edizione della gara, nonostante il miglior tempo in mattinata va fuori nel Q2, a quanto pare per un problema di “aria sporca” nel giro buono. Fuori in Q1 Pato O'Ward e Alexander Rossi della Arrow McLaren, al settimo posto rispettivamente nel Gruppo 2 e nel Gruppo 1. Theo Pourchaire, partirà ventesimo. Romain Grosjean partirà dall'ottava fila.

Lista dei tempi

Luca Colombo