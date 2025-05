WorldSBK | Bimota vota la continuità: confermati Lowes e Bassani

Si dice: “Squadra che vince, non si cambia”. La vittoria deve ancora arrivare, ma è chiaro che Bimota creda nelle potenzialità del nuovo progetto WorldSBK. La casa italiana, al primo anno con questo nome, conferma Alex Lowes e Axel Bassani tra le proprie fila per il 2026.

Alex Lowes è tornato un ragazzino

Reduce dalla sua miglior stagione di carriera fino a questo momento, Alex Lowes ha dato fiducia al nuovissimo progetto Bimota a metà della scorsa stagione. Per un pilota della sua esperienza di certo non è stata una scelta facile, ma il momento positivo durato tutto il 2024 ha sicuramente aiutato nella decisione. Una sfida nuova che ha dato linfa vitale anche all'inglese, il quale si dirige sempre più nella fase conclusiva della propria carriera agonistica ma continua a credere in un progetto giovane ma ambizioso: “Sono fiero di far parte della storia - ha ammesso il #22 -. Sono molto motivato, voglio conquistare il successo”. Come già evidenziato, il progetto è in una fase ancora embrionale: “Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma il nostro obiettivo è quello di portare la KB998 costantemente nelle prime posizioni. Siamo ancora in una fase iniziale dello sviluppo”.

Axel Bassani si conferma come ufficiale

Terzo anno da pilota ufficiale per Axel Bassani, che conferma di poter valere una sella factory dopo essere uscito dal giro Ducati a fine 2023. Il feltrino continuerà la sua avventura con Bimota che lo ha visto raggiungere dei buoni risultati fino a questo momento, senza mai fare il proverbiale “colpaccio”. Poco male per Bassani, che in queste prime gare dell'anno si è guadagnato la possibilità di restare un altro anno con il costruttore di Rimini: “Sono sicuro che le conoscenze che avremo il prossimo anno ci aiuteranno per raggiungere dei risultati importanti. Ora però è importante concentrarsi sul prosieguo della stagione 2025”.

Valentino Aggio

