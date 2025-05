WorldSBK | Most: ultima chiamata per Razgatlıoğlu, Bulega in fuga

Tra le due tappe italiane WorldSBK di Cremona e Misano, c'è Most. Il paddock delle derivate fa tappa in Repubblica Ceca con una domanda ben precisa: chi può fermare Nicolò Bulega? Il ducatista arriva da una tripletta senza rivali in Lombardia, ma Toprak Razgatlıoğlu è pronto a dare battaglia.

Razgatlıoğlu nel suo territorio, ma Bulega fa paura

Come è facile immaginare, Toprak Razgatlıoğlu lo scorso anno ha conquistato anche Most con una tripletta che non ha lasciato alcuno scampo agli avversari. La BMW si è comportata piuttosto bene nel tortuoso tracciato ceco, ma rimane l'incognita: riuscirà a fare bene anche quest'anno, senza concessioni e con un telaio pressoché di serie? Domanda lecita che sicuramente si è posta anche il costruttore tedesco, che secondo GPOne.com la scorsa settimana ha portato in pista sia Markus Reiterberger che Sylvain Guintoli in quella che sembra una rincorsa disperata. Il turco ha vinto ben otto volte a Most nel WorldSBK in quella che è una delle piste che meglio si adatta alle sue caratteristiche di guida. Nicolò Bulega, al contrario, non ha mai festeggiato sul gradino più alto del podio nel WorldSBK su questo tracciato, ma vanta una vittoria in Gara 1 conquistata nel WorldSSP nell'anno del titolo. La tripletta di Cremona ha sicuramente rinvigorito il #11, che arriva in Repubblica Ceca con tutti i favori del pronostico, così come dimostrano i 34 punti che dividono i due in classifica.

Bautista primo degli altri, attesa per Honda

Con i tre podi di Cremona Álvaro Bautista è la terza forza del campionato fino a questo momento. Il ducatista arriva a Most con la prospettiva di confermare questo ruolo, dato che al momento i primi due sembrano essere su un altro livello. Gli Indipendenti di lusso come Danilo Petrucci e Andrea Iannone sono saliti sul podio a Most nel 2024, ma in questo campionato sembra esserci una netta differenza rispetto alle due Panigale targate Aruba.it Racing. Prova del nove per quanto riguarda Honda: i risultati conquistati da Xavi Vierge a Cremona sono senza dubbio incoraggianti, così come la velocità del compagno Iker Lecuona nonostante le cadute. Tanta attesa anche per Andrea Locatelli, che in Repubblica Ceca lo scorso anno è tornato a salire sul podio: da lui ci si aspetta almeno una top 3. Per l'occasione Pirelli porterà una nuova mescola di sviluppo, la E0250 media che andrà ad accoppiarsi con la D0922 sempre media ma già vista in Australia.

WorldSSP | Stefano Manzi, cercasi rivali

Anche nel WorldSSP sembra esserci un solo dominatore su tutti: Stefano Manzi era stato premiato dall'incredibile costanza nelle prime gare della stagione, ma in Lombardia il pilota Ten Kate Racing è tornato a festeggiare sul gradino più alto del podio grazie a due prestazioni encomiabili. Manzi ha già 41 punti di vantaggio nei confronti di Bo Bendsneyder, il quale non è riuscito ad impressionare nel round casalingo di MV Agusta. Più concreto è stato Tom Booth-Amos su Triumph: anche per l'inglese un campionato finora altalenante, ma a Cremona sono arrivati due podi più che convincenti. Per quanto riguarda la classifica, ad oggi sembra una lotta per la seconda posizione. I primi tre sono piuttosto avanti in campionato, ma a Cremona si è finalmente rivista Ducati: il costruttore di Borgo Panigale è salito sul podio con Valentin Debise in Gara 1 e con Jaume Masiá nella seconda manche, al primo podio tra le derivate.

WorldSBK | Most: gli orari del weekend

Venerdì 16 Maggio

09:40 | WorldSSP - FP

10:35 | WorldSBK - FP1

11:35 | WorldSSP300 - FP

13:55 | WorldSSP - Superpole

15:00 | WorldSBK - FP2

16:00 | WorldSSP300 - Superpole

Sabato 17 Maggio

09:00 | WorldSBK - FP3

09:30 | WorldSSP - WUP 1

09:50 | WorldSSP300 - WUP 1

11:00 | WorldSBK - Superpole

12:35 | WorldSSP - Gara 1

14:00 | WorldSBK - Gara 1 (diretta TV8)

15:15 | WorldSSP300 - Gara 1

Domenica 18 Maggio

09:00 | WorldSBK - WUP

09:20 | WorldSSP - WUP 2

09:40 | WorldSSP300 - WUP 2

11:00 | WorldSBK - Superpole Race (diretta TV8)

12:35 | WorldSSP - Gara 2

14:00 | WorldSBK - Gara 2 (differita TV8 ore 18:15)

15:15 | WorldSSP300 - Gara 2

Valentino Aggio

Leggi anche: WorldSBK | Razgatlıoğlu ancora nel limbo MotoGP: dove?