FRME | Dubai Gara 2-3: Hanna e Abkhazava eroi di giornata

Nel terzo appuntamento del campionato FRME in quel di Dubai, la serie propedeutica offre parecchie emozioni nelle due gare domenicali, nelle quali si nota una modesta raccolta di punti da parte del leader di campionato Al Dhaheri, incappato in un fine settimana che ha rallentato un po' la corsa al primato finale.

Al via di gara-2 Salim Hanna scatta bene dalla seconda posizione e prende subito la leadership ai danni di Alex Powell: da lì in poi, non ci saranno più problemi per lui, nonostante le safety-car e la pressione di Ninovic, partito dalla seconda fila, e subito davanti a Powell. Chiude al quarto posto Zhenrui Chi, autore di una prova molto solida, nonostante la querelle con Emanuele Olivieri nelle prime fasi di gara, che vede quest'ultimo fuori. Quinta piazza per Maksimilian Popov, che guadagna tre posizioni rispetto alla piazzola di partenza, davanti al leader di campionato Rashid Al Dhaheri, che ha rischiato grosso per un duello rusticano con il compagno di squadra Yuki Sano, poi fuori dalla gara. Fuori per foratura Kean Nakamura-Berta, Sebastian Wheldon diciassettesimo.

Nel giro di formazione di gara-3 si prende atto di un clamoroso colpo di scena con Alex Powell e Yuki Sano (l'intera prima fila) che non si presentano al via a causa del poco tempo a disposizione tra le due manche per riparare le monoposto danneggiate in gara-2. Alexander Abkhazava e Kean Nakamura-Berta diventano di fatto gli apripista e al via è subito bagarre tra i due, con Nakamura-Berta che va ad attaccare Abkhazava, il quale si difende e mantiene il primato. Il duello si estende anche alla ripartenza della safety-car, con gli stessi risultati della partenza e consentendo l'aggancio al duo di Emanuele Olivieri, terzo dopo il sorpasso su Alex Ninovic nelle prime fasi. Abkhazava approfitta del duello tra la seconda e terza posizione per andare in fuga e costruire un gap sufficiente a contenere il ritorno di Nakamura-Berta dopo il duello con Olivieri. Ottima gara per Olivieri, mentre si segnala Al Dhaheri al di fuori dei punti.

Di seguito troviamo i risultati di gara, seguiti dalla classifica aggiornata del campionato FRME.

1.Al Dhaheri 123

2.Nakamura-Berta 99

3.Abkhazava 93

4.Popov, Ninovic 66; 6.Powell 49; 7.Kato 45; 8.Ho 44; 9.Hanna, Wheldon 41; 11.Anurag 37; 12.Sano 29; 13.Przyrowski 26; 14.Costa 24; 15.Chi 23; 16.Olivieri 21; 17.Macedo 19; 18.Severiukhin 14; 19.Gowda 12; 20.Dupé 6; 21.Kostic, Rehm 4; 23.Daryanani 2; 24.Seewooruthun, Roussel 1.

