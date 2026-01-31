FRME | Dubai, gara-1: primo centro per Kato, buon esordio per Olivieri

Non è stata sicuramente una gara che passerà alla storia per la quantità di emozioni regalate, ma se non altro ha consentito ai piloti di affrontare l'intera distanza senza l'ingresso di alcuna Safety Car. La manche di apertura del terzo round stagionale di Formula Regional Middle East Trophy, andata in scena sul circuito di Dubai, ha registrato il primo successo stagionale da parte di Taito Kato, abile nel conservare la leadership sin dalla pole e a precedere sul traguardo Abkhazava e Nakamura-Berta.

Kato domina dalla pole a Dubai

Pochi sorpassi, poche emozioni, ma tutto sommato una gara regolare. Non hanno voluto correre eccessivi rischi i piloti della Formula Regional Middle East, in occasione di gara-1: un lungo serpentone di vetture spesso impossibilitate ad effettuare manovre di sorpasso (in virtù anche delle caratteristiche del tracciato di Dubai), ha consentito al giapponese Taito Kato di conquistare indisturbato il successo, dopo aver ottenuto la migliore prestazione in qualifica. Il portacolori ART Grand Prix si è difeso bene allo spegnimento dei semafori dai possibili attacchi di Alexander Abkhazava (MP Motorsport), mantenendo sino alla bandiera a scacchi un margine superiore al secondo. La fase più accesa della gara si è vissuta nel corso del primo giro, con un bel duello che ha visto contrapporsi i due principali contendenti al titolo, ovvero Kean Nakamura-Berta e Rashid Al Dhaheri: il campione in carica dell'Italian F4 è riuscito ad avere la meglio nei confronti dell'emiratino, conservando la terza posizione sino al traguardo e portandosi così a -32 in classifica.

Olivieri chiude 7°, poca fortuna per Maschio

In generale, la gara soprattutto nelle posizioni di vertice ha visto i piloti in gestione, con l'obiettivo di evitare eccessivi rischi anche in vista delle due manche che nella giornata di domani andranno a chiudere il weekend: questo è valso anche per Maksimilian Popov, il cui ottimo scatto iniziale si è rivelato fondamentale per consentirgli di precedere i due piloti R-ace GP giunti alle sue spalle, ovvero Yuki Sano e Emanuele Olivieri. Nota di merito per il pilota piemontese il quale, al debutto nella categoria (dopo aver saltato i due round iniziali ad Abu Dhabi) si è dimostrato subito a proprio agio con la monoposto, dapprima conquistando un ottimo sesto crono in qualifica ed in seguito giungendo subito alle spalle del compagno di squadra in gara. Minore fortuna, invece, per l'altro nostro portacolori: Giovanni Maschio è stato infatti costretto alla resa verso metà gara, quando stava navigando attorno alla 23esima posizione.

Domani le altre due gare FRME

Da segnalare, tra i pochi momenti “caldi” della gara di Dubai, un contatto a tre che ha tolto dai giochi Sebastian Wheldon, alle prese con una gara tutta in salita dopo una qualifica difficile, mentre non hanno visto la bandiera a scacchi nemmeno Seewooruthun a Carrasquedo. Domani si replica con gara-2 nella notte italiana (start alle 5:40), mentre la manche finale scatterà con collegamento sui canali di LiveGP.it a partire dalle ore 9:20.

Marco Privitera