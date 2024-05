F1 | GP Emilia Romagna: tutte le info su eventi e viabilità nel weekend di Imola

La Formula 1 torna a Imola per un evento che, oltre a riempire gli spalti e le vie attorno all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, promette di coinvolgere anche tutta la città. Ecco tutte le ultime informazioni sugli eventi di contorno del GP Emilia Romagna e sulle modifiche alla viabilità in città per il weekend di gara.

Eventi: il ‘FuoriGP’ sbarca in Emilia Romagna

Così come a Monza nel GP Italia dell'anno scorso, il FuoriGP arriva anche ad Imola. Il programma, presentato nelle scorse ore in conferenza stampa, prevederà una serie di iniziative organizzate dal Comune di Imola in collaborazione con alcune realtà del luogo (tra cui IF – Imola Faenza Tourism Company) per arricchire l'esperienza di tifosi e appassionati di Formula 1.

Il programma, che andrà di pari passo con gli eventi già annunciati per l'iniziativa “Senna 30 years”, comincerà già da Giovedì 16 Maggio con l'apertura della Fan Zone a tutti e il City Dressing con le bandiere, totem e altri cimeli a tema F1, “Senna” e “Terre e Motori” in varie zone della città, tra cui il Centro Storico, il Ponte Viale Dante e l'asse Stazione-Autodromo.

Poi, sempre nel Centro Storico, venerdì 17 si inaugura il Villaggio Terre e Motori con il Food Village, show-car di BatMobile e Williams, simulatori di guida allestiti nello stand dell'Università di Pisa (partecipante al campionato studentesco) e due auto F1 artistiche dipinte da Matteo Macchiavelli dedicate alle monoposto Toleman e Williams di Ayrton Senna.

Dulcis in fundo, sempre in questa zona ci saranno musica e dj-set a cura di artisti e dj locali che animeranno le serate allo Shop IF e in Piazza Gramsci, Piazza Caduti per la Libertà e in Via Emilia Est.

Mostre ed altri eventi nel weekend di gara

In tutte le giornate, poi, ci saranno mostre ed esposizioni ad arricchire il weekend di Imola: in via Appia avremo la Mostra Foto Imola dal 16 al 19 maggio ore 10-22, mentre al Museo San Domenico ci sarà la Mostra Magic dalle 15 alle 19 di venerdì, e dalle 10-12 e 15-19 di sabato e domenica (apertura straordinaria giovedì 18-22).

Alla Biblioteca Comunale, poi, troveremo la Mostra Documenti Autodromo - Senna venerdì dalle 8:30 alle 18:45 e sabato 8:30-13. A Salannunziata, invece, si terrà venerdì dalle ore 16 alle 19 e sabato e domenica h10-13/h16-19 la mostra “Da Ayrton Senna alle ‘Iron pictures’ - Stefano Pierotti: la memoria e l’orizzonte”.

A tutto ciò si uniscono anche altri eventi mirati alla sostenibilità e all'inclusività. La prima riguarda una serie di iniziative nella FanZone e nell'Autodromo per sensibilizzare le persone al tema, mentre la seconda riguarderà il Progetto Awabot, con due robot che assisteranno agli Ospedali di Montecatone, Rizzoli e Sant'Orsola gli appassionati, con collegamenti diretti con il paddock per parlare con i piloti di F1.

Da segnalare anche il grande coinvolgimento dei giovani e delle Scuole per il Gran Premio di Formula 1. Venti studentesse e studenti delle IC1 Scuole di Sesto Imolese e Sasso Morelli faranno da Grid Kids, 96 studenti della Scuola di Montebello si occuperanno della coreografia in griglia, mentre l'Inno d'Italia verrà cantato da 26 bambini de “Il Grillo D'Oro” accompagnati da Beatrice Ferrari, violinista dell’Accademia Pianistica di Imola.

Giovedì 16 vedremo Stefano Domenicali, Carlo Vanzini, Mario Isola ed Andrea Kimi Antonelli intervenire a “Il coraggio di sognare”, un evento a teatro che coinvolgerà circa 400 studenti delle scuole superiori e che vedrà come tema la passione, il coraggio e la voglia di raggiungere i propri obiettivi. L'evento potrà essere seguito tramite la pagina YouTube del Comune di Imola.

Tutte le info potete trovarle sul sito del Comune di Imola.

Mobilità e viabilità ad Imola

Infine, chiudiamo con la mobilità nel weekend di gara del Gran Premio di Formula 1. Iniziamo con una nota di Trenitalia che metterà a disposizioni dei treni speciali con partenza dalle città di Milano, Ancona, Pescara, Bari e Lecce e con fermata ad Imola. La maggior parte di essi resteranno attivi per tutto il weekend F1 dal giovedì alla domenica, salvo alcuni treni che effettueranno la loro corsa solo in determinate giornate.

Per la viabilità in città, saranno allestiti diversi divieti di sosta e di transito validi in una o più giorni del fine settimana di gara ad Imola. Per maggiori informazioni potete consultare sempre il sito del comune di Imola. Di seguito ecco tutte le vie e i luoghi coinvolti:

