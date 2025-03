F1 | Ferrari, Leclerc e Hamilton a Milano: orari e luogo dell'evento

Con l'inizio del Mondiale F1 2025 sempre più imminente, la Ferrari si prepara per un ultimo grande “raduno” con i tifosi prima di partire alla volta di Melbourne. Giovedì 6 marzo, infatti, la Scuderia di Maranello, rappresentata dai piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton, dal team principal Frédéric Vasseur e dal CEO Ferrari Benedetto Vigna, tornerà nel cuore di Milano in occasione dell'evento “Scuderia Ferrari HP Drivers Presentation by UniCredit”.

Il lancio della partnership e il precedente

L'evento, che vedrà anche la partecipazione del CEO di UniCredit Andrea Orce, sarà l'occasione per i tifosi di incontrare e di interagire con gli uomini chiave del Cavallino Rampante prima del via della nuova stagione in programma il 16 marzo col GP Australia. Questa sarà inoltre la seconda volta che la Ferrari andrà nella città di Milano dopo l'evento del 2019 dove gli uomini della Rossa si erano riuniti a piazza Duomo prima del GP Italia per celebrare allora il 90° anniversario della Scuderia di Maranello.

L'occasione stavolta è il lancio della premium partnership pluriennale tra Ferrari e Unicredit annunciata ad inizio stagione, con l'azienda bancaria italiana che ha sostituito Banco Santander dopo l'addio di Carlos Sainz. Ovviamente ci sarà anche Sky Sport, media partner dell'evento e presente con la squadra F1 composta da Carlo Vanzini, Vicky Piria, Ivan Capelli, Davide Camicioli e Matteo Bobbi per presentare i piloti e il TP del Cavallino e interagire con il pubblico.

Come e dove vedere l'evento Ferrari a Milano

L'evento comincerà alle ore 17 presso Piazza Castello di Milano e vedrà prima gli interventi degli AD di Ferrari e Unicredit prima di dare poi la parola al TP Vasseur e ai piloti Leclerc e Hamilton, tutti ovviamente accolti dagli uomini di Sky. L'accesso alla zona sarà aperto già dal primo pomeriggio, dove alle 16 cominceranno le attività con l'intrattenimento di un DJ set, mentre dalle 11 alle 12 la squadra Sky Sport F1 sarà presente al negozio flagship di via Torino 66/68 per rispondere alle domande degli appassionati.

Tra il pubblico saranno presenti anche i tifosi di Scuderia Ferrari Fan Club nonché gli ospiti e dipendenti di Unicredit dai vari paesi in cui è presente l'azienda. Per motivi di sicurezza, l'accesso alla zona dell'evento sarà libero solo fino al raggiungimento del numero massimo di capienza, ma per chi rimane fuori ci sarà comunque l'occasione di seguire l'evento tramite i maxischermi allestiti nelle vie adiacenti alla piazza.

In ogni caso, l'evento sarà comunque trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 su NOW e, gratuitamente, anche sul sito web skysport.it e sul canale ufficiale YouTube di Sky Sport F1.

