WEC | Phil Hanson con AF Corse Ferrari nel 2025

Phil Hanson correrà con la 499P #83 AF Corse nella prossima stagione del FIA World Endurance Championship. Il britannico sarà per la prima volta al volante di una 499P già questo fine settimana in Bahrain nei rookie test che si svolgeranno come da programma nella giornata di domenica.

Hanson si veste di ‘giallo’ per il FIA WEC 2024

L'ex vincitore dell'European Le Mans Series (LMP2), del FIA World Endurance Championship (LMP2) e della 24h Le Mans (LMP2) sarà nel 2025 uno dei tre piloti che correranno con AF Corse nella classe regina del Mondiale 2025.

Il promettente britannico si sposta da Hertz JOTA Porsche al team di Amato Ferrari seguendo di fatto quanto fatto dodici mesi fa dal cinese Yifei Ye. Il cinese, volto titolare di Ferrari, dovrebbe tornare a bordo dell'auto #83 anche nella prossima annata agonistica molto probabilmente insieme a Robert Kubica.

Uscita di scena, come preventivato, da parte di Robert Shwartzman che sembra orientato ad un impegno all'esterno del FIA WEC dopo la mancata conferma da pilota ufficiale Ferrari.

Hanson si prepara per una nuova sfida

Decadono quindi tutte le ipotesi di vedere al volante della 499P ‘gialla’ il monegasco Arthur Leclerc, opzione di fatto già decaduta dopo le Finali Mondiali di Imola da parte del boss di Ferrari per il FIA WEC e non solo Antonello Coletta. Il monegasco fresco vincitore del Campionato Italiano GT Endurance (risultato sub-judice da confermare) sarà in ogni caso presente in Medio Oriente e disputerà i rookie test con una delle 499P titolari.

Hanson, invece, si sposterà da Porsche a Ferrari in meno di 24h, l'inglese disputerà regolarmente la 8h del Bahrain con la 963 privata di Hertz JOTA a bordo della vettura #38.

Il nuovo alfiere di AF Corse ha corso nel 2024 anche nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship con la Porsche 963 schierata da JDC-Miller Motorsport ed in LMP2 nell'European Le Mans Series con l'Oreca 07 Gibson LMP2 di United Autosports.

Luca Pellegrini