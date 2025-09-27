MotoGP | GP Giappone: Márquez campione a Motegi, gli scenari

Con la Sprint di Motegi appena conclusa, Marc Márquez si è avvicinato ancora di più al nono titolo mondiale della carriera. Il leader della MotoGP può festeggiare dopo il Gran Premio di domani, ecco tutti gli scenari.

Secondo posto dolcissimo

Non avrà vinto, ma Marc Márquez non può non essere contento del 2° posto conquistato nella Sprint di Motegi. Apparentemente in difficoltà nella prima metà della corsa, il #93 si è sbarazzato in due giri di Joan Mir e Pedro Acosta. Questa corsa a due facce fa pensare che Márquez sarà della partita per la vittoria del Gran Premio di domani che vede un redivivo Francesco Bagnaia come favorito d'obbligo.

Il rivale per il campionato Álex Márquez sta vivendo il weekend più difficile della sua stagione. Al termine di un venerdì storto che lo ha costretto al passaggio dal Q1, Márquez avrebbe dovuto raddrizzare le sorti della sua avventura giapponese già dal sabato mattina. Ottava posizione sulla griglia di partenza e poco più nella sua Sprint: nono per gran parte della corsa, un piccolo errore gli ha fatto perdere la posizione nei confronti di Ai Ogura. Per la prima volta dalla Sprint del Montmeló il pilota Gresini non ha mosso la propria classifica. Le speranze di vincere il titolo rimangono comunque pressoché nulle, ma in queste circostanze non riesce nemmeno a combattere.

Márquez campione se… gli scenari

Per vincere il nono titolo mondiale a Motegi, Marc Márquez deve uscire con almeno 185 punti di vantaggio sul fratello Álex. Al momento le lunghezze di vantaggio sono 191 in favore del #93, che quindi non dovrà perdere un numero maggiore di 7 punti. Di seguito tutti gli scenari che porterebbero il titolo al catalano del team interno Ducati.

Márquez vince o arriva 2°.

Márquez arriva 3° e Álex non vince.

Márquez arriva 4°, 5° o 6° e Álex fa peggio di 2°.

Márquez arriva 7°, 8° o 9° e Álex fa peggio di 3°.

Márquez arriva 10° e Álex fa peggio di 4°.

Márquez arriva 11° o 12° e Álex fa peggio di 5°.

Márquez arriva 13° e Álex fa peggio di 6°.

Márquez arriva 14° e Álex fa peggio di 7°.

Márquez arriva 15° e Álex fa peggio di 8°.

Márquez non arriva a punti e Álex fa peggio di 9°.

