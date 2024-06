Moto2 | GP Italia, Gara: Joe Roberts torna al successo, disastro Aldeguer

Gara infuocata al Mugello, con gli ultimi giri vissuti al cardiopalma. Tra tutti un fantastico Joe Roberts conquista la sua seconda vittoria in carriera in Moto2, entrando nella storia. Chiudono il podio Manuel Gonzalez (QJ Motor Gresini) e Alonso Lopez (SpeedUp Team).

Magia per Roberts, a Gonzalez sfugge la vittoria

A causa della bandiera rossa in Moto3 a causa di un incidente in gara, la Moto2 è stata posticipata alle 12:30. Quindi la classe intermedia, si è vista protagonista di una gara “Sprint” di 12 giri. Gara incredibile, piena di azione fino all'ultimo secondo. Sei vincitori diversi in questi primi sette appuntamenti della categoria intermedia. Tra tutti la spunta Joe Roberts, partito dalla pole e alla sua seconda vittoria in carriera nella classe intermedia. Il pilota americano entra nella storia, con l'ultima vittoria al Mugello di un pilota americano risalente al 1985 con Freddie Spencer. Con questa vittoria, a parte restituire il gradino più alto ad una Kalex, accorcia la sua distanza in classifica generale su Sergio Garcia, attuale leader. Dietro di lui Manuel Gonzalez, al suo miglior risultato in carriera nella categoria e porta un altro buon risultato a casa con Gresini Racing. Sfugge ancora una volta la vittoria all'ex WorldSSP, il quale si era momentaneamente preso la testa della corsa all'inizio dell'ultimo giro.

La prima Boscoscuro è quella di Alonso Lopez, che chiude il podio dopo una gara magica, in cui si è reso tra i protagonisti di vari sorpassi nella ultime fasi. Ai piedi del podio troviamo Sergio Garcia, che con questo quarto posto riesce a mantenere un distacco e si riconferma leader della classifica generale. Il suo compagno di squadra Ai Ogura chiude in quinta piazza, superato proprio da Garcia nel corso dell'ultimo giro di gara.

Vietti in crescita, per Aldeguer continua la scia negativa

Finalmente vediamo Celestino Vietti in crescita, dopo un inizio di stagione sottotono. In Catalunya aveva condotto una parte della gara con i primi per poi cadere. Qui, nel Gran Premio di casa, Celestino riesce a portarsi a casa un settima posizione, il migliore tra gli italiani: il piemontese festeggia così quello che è il 100° Gran Premio nel Motomondiale della sua carriera. Vietti ha preceduto Izan Guevara, Somkiat Chantra e Marcos Ramirez, che chiudono la top 10. Ancora uno zero per Fermin Aldeguer, che dopo un pit stop all'ospedale per un dolore cervicale e l'assenza alle qualifiche, cade a metà gara e sfuma così la possibilità di rimonta. Gara sottotono anche per Tony Arbolino (16°), che rispetto all'anno scorso sembra soffrire il cambio da Dunlop a Pirelli.

Moto2 | GP Italia: i risultati della gara

Risultati Moto2 GP Italia | Credits: mototiming.live

Claudia Barchiesi

Leggi anche: Moto3 | GP Italia, Gara: David Alonso firma la cinquina al Mugello