F1 | Lewis Hamilton: le cinque vittorie più belle della sua carriera (finora...)

Con l'arrivo di Sir Lewis Hamilton in Ferrari, a poche settimane dalla ripresa del campionato, il mondo della F1 è in fermento. Gli appassionati non vedono l'ora di assistere alla nuova era della Scuderia, che potrebbe aver trovato lo schieramento perfetto per rompere gli schemi Red Bull-McLaren dell'ultima stagione passata. Le aspettative sono altissime, soprattutto considerando il talento e l'esperienza da sette volte campione del mondo del britannico: una carriera che si porta dietro vittorie, pole position e record storici, con le statistiche che lo posizionano tra i più grandi di sempre. Ecco, quindi, le cinque gare più belle della carriera di Lewis Hamilton, dove talento, strategia e freddezza mentale lo hanno reso un campione.

Gran Premio di Interlagos, Brasile 2008

La gara che gli ha portato il suo primo titolo mondiale, disputato fino all'ultimo con Felipe Massa sulla Ferrari. Massa doveva vincere e sperare che Hamilton non finisse tra i primi sei, mentre per Lewis bastava un quinto posto. Partito dalla quarta posizione sotto una pioggia intermittente che rendeva le condizioni della pista completamente instabili, si ritrova a tre giri dalla fine al sesto posto. All'ultimo giro, però, alla Juncao Hamilton sorpassa Timo Glock con la pioggia che aveva ripresa a battere e le gomme da asciutto. Mentre Felipe Massa taglia il traguardo da campione del mondo virtuale, il britannico gli porta via il sogno all'ultimo momento vincendo il mondiale F1 per la prima volta, con un solo punto di differenza.

Gran Premio di Shanghai, Cina 2011

Negli anni di dominio della Red Bull di Sebastian Vettel, il muro Hamilton blocca la corsa alle vittorie. Uscito appena in tempo dai box per dei problemi al motore, Lewis riesce ad andare in griglia e posizionarsi al terzo posto, dietro al compagno di squadra Button e Vettel in pole. Arriva vincitore al traguardo dopo una battaglia all'inizio con il compagno di squadra e un inseguimento per raggiungere Vettel dopo un pit-stop ben ragionato. È la quindicesima vittoria del mondiale per Hamilton, portando anche la 170ª per la McLaren.

Gran Premio di Sakhir, Bahrain 2014

Alla partenza in griglia Nico Rosberg è in pole e Lewis Hamilton secondo, hanno la stessa macchina e tanti tifosi da far sognare. In uno dei Gran Premi più memorabili dove i due piloti si scambiarono più volte la posizione tra sorpassi e strategie, la Mercedes sembrava essere la vettura dominante del fine settimana a prescindere da chi la stesse guidando. Alla fine Hamilton riuscì a tagliare il traguardo per primo con un vantaggio di un solo secondo sul compagno di squadra.

Gran Premio di Monte Carlo, Monaco 2019

La vittoria numero 77 arriva con una gara ricca di emozioni per Hamilton, è infatti il primo gran premio dopo la morte di Niki Lauda che aveva convinto il britannico ad andare in Mercedes. Dopo una safety car all'undicesimo giro, ad Hamilton vengono montate le gomme soft al contrario delle hard di Verstappen e Vettel. Da quel momento fino alla fine della gara Hamilton deve reggere il passo di chi, al suo contrario, ha gomme più performanti sul lungo periodo e difendersi dai vari tentativi di sorpasso. Riesce ad arrivare primo al traguardo con una gestione delle gomme straordinaria, staccando di soli due secondi il rivale Sebastian Vettel, secondo dietro di lui.

Gran Premio di Silverstone, Inghilterra 2020

L'anno del settimo mondiale, è sempre a casa sua che Lewis riesce a dare il meglio di sé. Partito dalla pole position, ha dominato la gara fino all'ultimo giro nonostante alcune difficoltà tecniche. Fu la stagione delle tante lamentele sulle coperture delle ruote fin troppo fragili, tanto che la sua gomma anteriore esplose ad un giro dalla fine e Hamilton si ritrovò a dover tenere in pista una vettura con solo tre ruote. Tagliò ugualmente il traguardo al primo posto mentre la macchina perdeva pezzi e sprizzava scintille, con un giovane Max Verstappen a meno di cinque secondi dietro di lui.

Lara Amerio