Moto2 e Moto3 | GP Argentina: tutti rincorrono Rueda e González

Il Motomondiale ritorna in pista a Termas de Río Hondo per il secondo appuntamento stagionale. In Moto2, gli occhi sono puntati su Manuel González e sul compagno di squadra Senna Agius, protagonisti di un’ottima gara in Thailandia. In Moto3, i riflettori sono puntati su José Antonio Rueda, assoluto protagonista del primo round stagionale.

Moto2 | Manuel González cerca la doppietta, Celestino Vietti il riscatto

In Argentina, la classe intermedia arriva con Manuel González al comando. Dopo un’ottima prova di forza in Thailandia, il pilota spagnolo sembra essere uno dei favoriti per la battaglia al titolo mondiale. Manuel González deve, però, confrontarsi con il suo compagno di squadra Senna Agius. Alla sua seconda stagione da pilota ufficiale in Moto2, il pilota australiano si è dimostrato molto competitivo in Thailandia, riuscendo a chiudere la sua gara sul podio nonostante la penalità. I due piloti del team Intact GP sembrano essere due dei grandi favoriti per la lotta al podio, ma non bisogna dimenticare le Boscoscuro che, la passata stagione, erano diventate il punto di riferimento di questa categoria.

La lotta per le prime posizioni non è, infatti, limitata a due piloti. Sono tanti i nomi che hanno dimostrato di potersi inserire nella parte alta della classifica. Da non sottovalutare Arón Canet, ormai veterano di questa categoria. Ha dimostrato, sin dai test invernali, di essere competitivo, così come il suo compagno di squadra, Barry Baltus. Si unisce a loro anche Celestino Vietti, che cercherà in Argentina il riscatto dopo l’incidente che l'ha messo fuori gara in Thailandia. Riflettori puntati anche sul rookie Daniel Holgado, protagonista di un’ottima gara a Buriram.

Moto3 | Gli spagnoli dettano il passo, italiani pronti al riscatto

Non manca mai lo spettacolo in Moto3. José Antonio Rueda, senza rivali, ha dominato il primo Gran Premio stagionale. L’Argentina sarà un banco di prova per dimostrare ai suoi avversari di essere pronto per lottare per il mondiale. Cerca il riscatto, invece, David Muñoz. Dopo una gara decisamente non perfetta in Thailandia, il pilota spagnolo ha bisogno di portare a termine una gara pulita, per dimostrare di aver appreso dai suoi errori e di poter lottare per il podio. La cosa non sarà di certo facile per lo spagnolo di Intact GP, dato che dovrà partire dalla pit-lane a Termas de Río Hondo per aver causato l'incidente che ha visto coinvolto Luca Lunetta.

Credits: Red Bull KTM Ajo

Sono tanti i piloti che, già nel primo incontro stagionale, hanno dimostrato di poter dare grande spettacolo in questa stagione. Álvaro Carpe e Adrián Fernández approdano in terra argentina reduci di un’ottima prestazione e determinati a dimostrare che la lotta è aperta. Da osservare anche i piloti italiani che hanno dimostrato di essere in ottima forma, soprattutto i piloti del team SIC58. Stefano Nepa, dopo il quarto posto in Thailandia, cerca il primo podio stagionale con il nuovo team. Mentre, Luca Lunetta cerca redenzione dopo lo sfortunato primo Gran Premio. Tra gli italiani sicuramente da tenere d'occhio ci sono anche Matteo Bertelle e Dennis Foggia. Il primo ha centrato la pole position in Thailandia ed è stato sfortunato in gara, mentre il pilota romano vanta un podio in Sudamerica ottenuto nel 2022. Si prospetta, quindi, una gara infuocata in Moto3.

Moto2 e Moto3 | GP Argentina: gli orari del weekend

Venerdì 14 Marzo

13:00 | Moto3 - FP1

13:50 | Moto2 - FP1

17:15 | Moto3 - Practice

18:05 | Moto2 - Practice

Sabato 15 Marzo

12:40 | Moto3 - FP2

13:25 | Moto2 - FP2

16:50 | Moto3 - Qualifiche (diretta TV8)

17:45 | Moto2 - Qualifiche (diretta TV8)

Domenica 16 Marzo

16:00 | Moto3 - Gara (differita TV8 18:35)

17:15 | Moto2 - Gara (differita TV8 19:50)

Giulia Pea

