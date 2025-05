MotoGP | GP Francia: programmazione e orari TV del weekend di Le Mans

È di nuovo settimana di gara per la MotoGP, che torna dopo la pausa di una settimana e lo fa con il Gran Premio di Francia. Sul circuito Bugatti di Le Mans gli eroi di casa Fabio Quartararo e Johann Zarco sono pronti a dare spettacolo, mentre continua la lotta per la leadership della classifica mondiale.

Quartaro pronto a far bene dopo il weekend di Jerez, Álex Márquez in testa alla classifica

Sulla pista storica di Le Mans, che per il venticinquesimo anno di fila si appresta ad ospitare la tappa francese del motomondiale, chi è da sempre pronto far bene è Fabio Quartararo. Il pilota francese infatti arriva da un momento particolarmente buono per sè e per Yamaha, dopo la pole position e il secondo posto conquistati nel round di Jerez, ed è ora pronto a replicare il risultato davanti al suo pubblico di casa. Insieme a lui a portare alta la bandiera tricolore francese ci sarà anche Johann Zarco, che viene anche lui allo stesso modo da un inizio stagione abbastanza positivo e che nei test in Spagna ha portato a casa dei buoni risultati, pronto a fare bene anche in Francia. A rovinare la festa tutta francese ci saranno però anche i fratelli Márquez, che sono pronti a scrivere un altro atto della loro lotta per la testa della classifica mondiale. Classifica in cui per ora è in prima posizione Álex Márquez, forte della sua prima vittoria in MotoGP sul circuito di Jerez e che nelle prime cinque gare della stagione 2025 ha portato a casa solo podi e un sesto posto in Qatar, guadagnando così 140 punti. A solo una lunghezza di distanza si trova il fratello Marc Márquez, che nel Gran Premio di Spagna è stato protagonista di una caduta, ma che ha già ampiamente dimostrato di essere uno dei piloti più in forma al momento e maggiormente competitivo e che ora è pronto a rifarsi sul tracciato di Le Mans. Dopo un avvio abbastanza complicato alla stagione, ora anche Francesco Bagnaia è entrato pienamente nel gioco per ambire alla vittoria, cosa che proverà a fare in questa occasione, dato che fino a questo momento ha portato a casa la prima posizione solo nella gara in Texas.

A provare a rubare la scena ai piloti di punta di questa prima parte di stagione ci penserà sicuramente Maverick Viñales, che durante le scorse gare si è dimostrato essere particolarmente a suo agio sulla sua KTM del team Tech3 e che in questa occasione può provare a portare a casa un podio e, perchè no, il suo miglior risultato fino ad ora con il costruttore austriaco. Insieme a lui arriva a Le Mans anche Enea Bastianini, che ha vinto l'edizione del 2022 del Gran Premio di Francia e che vorrebbe riscattarsi dai risultati non in linea con le aspettative portati a casa fino ad ora. Sul circuito francese ritorna anche Pedro Acosta, che in sella alla KTM del team ufficiale cercherà di ritrovare feeling dopo aver subito l'operazione per sindrome compartimentale. Chi ha già vinto in questa pista nel 2023 è anche Marco Bezzecchi, che si ritroverà ancora affiancato da Lorenzo Savadori in attesa del ritorno di Jorge Martìn, ancora convalescente dopo l'infortunio. Arriva in Francia in cerca di riscatto invece Jack Miller, che dopo la caduta sostenuta ad Jerez è ora pronto a portare a casa un buon risultato sulla stessa pista su cui a vinto l'edizione del 2021.

Il circuito Bugatti di Le Mans

Lunghezza: 4,19km

Curve: 14 (9 a destra e 5 a sinistra)

Rettilineo più lungo: 674m

Distanza gara Moto3: 20 giri (83,7km)

Distanza gara Moto2: 22 giri (92,07km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 13 giri (54,405km)

Distanza gara MotoGP: 27 giri (113km)

MotoGP | GP Francia: gli orari del weekend

Il Gran Premio di Francia sarà trasmesso in diretta con tutte le sessioni e le gare su Sky Sport MotoGP (ch. 208) e su TV8, dove invece si potranno seguire in chiaro e in diretta le Qualifiche e le gare del sabato, mentre in differita verranno trasmesse quelle della domenica.

Ricordiamo infine che LiveGP.it seguirà e commenterà in diretta le sessioni del Gran Premio di Francia 2025 sui suoi canali social e su Youtube. Di seguito ecco gli orari completi di tutto il weekend.

Giovedì 8 maggio

15:30 | Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 9 maggio

9:00 | Moto3 FP1

9:50 | Moto2 FP1

10:45 | MotoGP FP1

13:15 | Moto3 Practice

14:05 | Moto2 Practice

15:00 | MotoGP Practice

17:00 | MotoE Qualifiche

Sabato 10 maggio

8:40 | Moto3 FP2

9:25 | Moto2 FP2

10:10 | MotoGP FP2

10:50 | MotoGP Qualifiche (diretta TV8)

12:15 | MotoE Gara 1 (diretta TV8)

12:50 | Moto3 Qualifiche (diretta TV8)

13:45 | Moto2 Qualifiche (diretta TV8)

15:00 | MotoGP Sprint (diretta TV8)

16:10 | MotoE Gara 2

Domenica 11 maggio

9:40 | WUP MotoGP

11:00 | Gara Moto3 (in differita su TV8 alle 14:00)

12:15 | Gara Moto2 (in differita su TV8 alle 15:20)

14:00 | Gara MotoGP (in differita su TV8 alle 17:00)

