Moto3 | GP Gran Bretagna, Gara: Ortolá la spunta su Alonso e Veijer

È Iván Ortolá a vincere la gara di Moto3 sul circuito di Silverstone, uscendo dominante dal duello serrato per la prima posizione. Lo seguono da vicino David Alonso in seconda posizione e Collin Veijer in terza. Gara più che positiva per Stefano Nepa, che taglia il traguardo come primo degli italiani in quinta posizione.

Ortolá si regala la vittoria il giorno del suo compleanno, rimonta per Veijer

Nella domenica del GP di Gran Bretagna è Iván Ortolá a salire sul gradino più alto del podio, festeggiando nel migliore dei modi il suo compleanno e siglando il suo quarto successo nella categoria. Partito dalla pole sulla griglia, si è fatto strada nel grande gruppo di testa dopo una partenza non perfetta ed è riuscito a chiudere davanti a tutti con degli splendidi sorpassi.

Dietro di lui taglia il traguardo molto ravvicinato David Alonso, anche lui protagonista di una bagarre molto accesa per le posizioni di vertice e contendente per la vittoria fino alle ultime curve del circuito inglese. A chiudere il podio è Collin Veijer, secondo in qualifica ieri, che in partenza ha perso svariate posizioni, trovandosi così costretto a recuperarle nel corso della prima parte di gara. Rimonta andata a buon fine per il pilota olandese, che ha ricucito sui suoi rivali ed è riuscito a chiudere in terza posizione, lottando per la vittoria.

Gara di gruppo per Holgado, peccato per Kelso

Nonostante le scorse gare non abbiano dato i risultati sperati per Daniel Holgado, a secco di vittorie dal round del Portogallo, la gara sull'asfalto inglese è stata indice di netto miglioramento dello stato di forma del pilota numero #96, che chiude quarto ai piedi del podio, dopo una corsa condotta nel gruppo di testa.

Beffato invece rispetto alle aspettative Joel Kelso, che termina in settima posizione nonostante la terza piazza di partenza. Per il pilota australiano la gara è partita con un ottimo slancio e con il mantenimento della posizione per svariati giri, solo per venire risucchiato nel corso degli ultimi attimi della corsa. Gara incoraggiante invece per Stefano Nepa, primo degli italiani in quinta posizione, che dopo aver subito un contatto in partenza ed aver perso terreno, è riuscito a scalare la classifica, arrivando anche a lottare per le posizioni del podio, mancandolo per soli +0.397. La prima Honda sul traguardo è quella di Adrián Fernández, mentre José Antonio Rueda e Tatsuki Suzuki chiudono la top 10. Per i colori italiani a punti Matteo Bertelle (11°), Riccardo Rossi (14°) e Nicola Fabio Carraro (15°), mentre Filippo Farioli chiude 16°.

Moto3 | GP Gran Bretagna: i risultati della Gara

Credits: motogp.com

Valentina Bossi

