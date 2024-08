MotoGP | GP Gran Bretagna, Sprint: Bastianini vince e convince, delusione Bagnaia

Una Sprint del GP Gran Bretagna che sorride ad Enea Bastianini, che ritorna sul gradino più alto del podio conquistando la prima vittoria stagionale. Delusione invece per Francesco Bagnaia, che incappa in una caduta al quarto giro.

Bastianini vince e convince

L’ha cercata e voluta questa vittoria Enea Bastianini, che sale per la prima volta in questa stagione sul gradino più alto del podio. Una vittoria per certi versi inaspettata, visto che i protagonisti più attesi erano sicuramente Bagnaia e Martin, ma la “Bestia” ha sorpreso tutti con una prestazione sontuosa. Enea infatti ha sicuramente pagato in questo 2024 le scarse prestazioni in qualifica, ma oggi riuscendo a partire dalla prima fila non ha deluso, anzi. Una vittoria di forza che lo rilancia anche nel Mondiale, essendo i suoi punti di distacco dal compagno di squadra ridotti a 55 dopo la caduta di oggi. E Bastianini può crederci se le prestazioni rimangono al livello che abbiamo visto oggi, dove dopo una buona partenza che lo ha visto mettersi alle spalle di Martin è riuscito a superarlo a pochi giri dalla fine.

Bastianini esprime tutto il suo entusiasmo al termine della Sprint dichiarando:

“E’ veramente bellissimo tornare a vincere anche se la gara vera è quella di domani, quindi bisogna rimanere concentrati e ripetere quanto fatto oggi. E’ stata una bella lotta con Martin ed abbiamo spinto al limite, il ritmo è stato pazzesco per tutta la Sprint. E’ la prima vittoria di quest’anno e sono veramente felice. Silverstone poi è una delle mie piste preferite quindi è davvero fantastico”.

La partenza dalla prima fila lo ha di certo aiutato:

“Diciamo che partire davanti rende tutto più facile. Quando parti dietro soffri tanto con l’anteriore, perché ci sono tanti fattori come l’aerodinamica che rendono difficile rimontare. Oggi ne dovevo approfittare e quindi dovevo rimanetele attaccato a Jorge e cercare di passarlo. E’ andata bene e ora speriamo di continuare cosi. Il sabato è passato, adesso vediamo di ripeterci domani”.

Un ultima battuta Bastianini la riserva alla lotta Mondiale, dove grazie alla vittoria di oggi le sue quotazioni si sono sicuramente alzate:

“E’ tutto aperto e io non mollo. Sono qui per provarci ad ogni gara”.

Delusione Bagnaia

Delusione invece per Francesco Bagnaia che vede i suoi sogni di vittoria nella Sprint infrangersi al quarto giro quando incappa in una scivolata in curva 4. Il Campione del Mondo in carica infatti è finito nella ghiaia proprio quando sembrava poter rimontare sul terzetto di testa, ma la voglia di cercare di prendersi la testa della corsa dopo una partenza complicata a causa di un problema all’abbassatore alla fine lo ha tradito. Un errore che però non lo scalza dal ruolo di leader del Mondiale, visto che tra lui e Martin il distacco è ancora di 1 punto a favore proprio di Pecco. La vera prova del nove sarà domani nella gara lunga, dove sicuramente il torinese di Ducati si trova più a suo agio rispetto alla Sprint anche se c’e da dire che a Silverstone il consumo della gomma e del carburante sono temi da considerare visto la lunghezza della pista e le curve che richiedono di andare pesante sul gas.

Al termine della Sprint, Bagnaia ha dichiarato:

“Ero riuscito a partire bene, ma all’ingresso di curva 1 ho perso posizioni per un problema all’abbassatore e mi sono ritrovato quarto. Ho faticato con il posteriore nei primi giri ma dopo sono riuscito a risalire fino ad arrivare alle spalle dei primi tre. Avevo tanta velocità ma ho anticipato troppo l’ingresso di curva e sono caduto. Abbiamo tenuto un livello altissimo con dei tempi veramente veloci, da top 10 in qualifica ed ero sicuro che sarei riuscito a superare Aleix e lottare per la vittoria. Ma sono caduto è l’errore è interamente colpa mia. Ho chiesto scusa alla squadra, sono arrabbiato ma quando sai il motivo per cui sei caduto è più facile rimediare”.

Sulla gara di domani Bagnaia invece dichiara:

“Bisognerà gestire le gomme ma sono convinto che potrò essere molto veloce domenica. Anche il consumo di benzina sarà importante, Jorge ne sta consumando più degli altri e lo stesso vale per Bastianini, ma è normale perché Silverstone è una pista che richiede di intervenire parecchio sul gas e ci può stare. Io sono forte così come Enea. Bisognerà capire però il potenziale di Aprilia, perché secondo me Aleix ha messo la gomma anteriore sbagliata e non riusciva a frenare ed entrare in curva come avrebbe voluto, altrimenti avrebbe avuto più margine. La RS-GP era molto forte in accelerazione, ma anche io sono convinto di poter dire la mia”.

Julian D’Agata