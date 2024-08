Moto3 | GP Gran Bretagna, Qualifiche: Ortolá in cima, seguono Veijer e Kelso

Il primo turno di qualifica della Moto3 nel GP di Gran Bretagna si chiude con il dominio sul cronometro di Iván Ortolá, che termina in pole position davanti a Collin Veijer in seconda posizione e Joel Kelso in terza. Ottima prestazione di Stefano Nepa, che con un settimo posto si qualifica come il primo degli italiani.

Ortolá chiude il Sabato in pole, dietro di lui un ottimo Veijer

Dopo una giornata di venerdì altalenante e un sabato mattina in sordina, è Iván Ortolá a spiccare nel gruppo e ad aggiudicarsi il miglior tempo nel Q2, chiudendo in prima posizione e dimostrando di essere uno dei favoriti nella categoria leggera su questo circuito. Il pilota spagnolo è stato artefice di un ottimo turno di qualifica, riuscendo a portare a termine un giro in 2:09.270, nuovo record della pista, e assicurando al team MT Helmets la prima fila in previsione della gara di domani. Ottima prestazione anche per il suo compagno di squadra Ryusei Yamanaka, che chiude in quinta posizione.

Collin Veijer deve accontentarsi della seconda posizione: il pilota Husqvarna paga solo 41 millesimi nei confronti dell'avversario, mentre è l'australiano Joel Kelso a chiudere la prima fila dello schieramento. Beffato invece David Alonso che, nonostante degli tempi promettenti fatti segnare durante il turno ed uno stato di forma non perfetto nelle gare precedenti, chiude in quarta posizione, alle spalle dei suoi diretti avversari e con un miglior crono di 2:09.898.

Stefano Nepa migliore degli italiani, Roulstone 6°

Ottima giornata di qualifica per gli italiani che, nonostante l'assenza di Luca Lunetta per infortunio in allenamento (sostituito dal malese Danial Sharil, ndr), sono riusciti a rientrare tutti dentro al Q2, con Farioli e Bertelle in arrivo direttamente dal Q1. Migliore del gruppo è in ogni caso Stefano Nepa, che chiude in terza fila con la sua settima posizione. Dietro di lui chiude Matteo Bertelle in 13ª posizione, seguito da Nicola Fabio Carraro in 15ª e Filippo Farioli in solo in 16ª posizione. Chiude senza un tempo valido invece Riccardo Rossi, insieme a Scott Ogden.

Ottimo invece l'avvio di weekend di Jacob Roulstone, che termina il turno in sesta posizione, battendo in qualifica anche il suo compagno di squadra Daniel Holgado, artefice dell'ottavo tempo.

Moto3 | GP Gran Bretagna: i risultati delle qualifiche

