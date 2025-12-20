La nuova Tatuus T-326 al debutto nella Formula Regional Middle East

Il Formula Regional Middle East Trophy sarà il primo campionato al mondo a scendere in pista con la nuovissima Tatuus T-326, monoposto di seconda generazione che rappresenta un salto evolutivo significativo per tutta la categoria. Le consegne ai team sono già in corso presso il circuito di Yas Marina, dove il 16 gennaio prenderà il via la stagione 2026.

Un progetto completamente rinnovato

La T-326 segna una discontinuità netta rispetto alla precedente T-318, la vettura che ha accompagnato la crescita di talenti oggi protagonisti in F1 come Andrea Kimi Antonelli (vincitore nel 2023), Isack Hadjar e Liam Lawson. Tatuus Racing ha condotto uno sviluppo approfondito, concentrandosi su tre pilastri fondamentali: prestazioni, aerodinamica e sicurezza.

Il telaio completamente ridisegnato e il sistema di sospensioni rivisto garantiscono una risposta più immediata agli input del pilota, con stabilità superiore e precisione di guida ottimizzata in ogni fase della curva.

L'equilibrio complessivo della vettura risulta migliorato, offrendo ai giovani piloti uno strumento più performante e prevedibile.

Cambiamenti per garantire spettacolo e sicurezza

L'aspetto più innovativo della T-326 è senza dubbio il propulsore ATM163T: il primo motore a tre cilindri mai utilizzato nella storia della Formula Regional. Sviluppata da ATM-Autotecnica Motori in collaborazione con TOM'S e derivata dall'unità Toyota G16E, la nuova power unit combina prestazioni elevate con efficienza energetica superiore, senza compromettere l'affidabilità fondamentale in una categoria formativa.

Sul fronte aerodinamico, i tecnici hanno preso ispirazione dalle categorie superiori: l'efficienza è stata incrementata attraverso un maggiore carico deportante e una riduzione dell'effetto scia, favorendo i sorpassi e innalzando la qualità dello spettacolo in gara.

Conforme agli ultimi standard FIA, la T-326 integra crash box di nuova concezione, pannelli anti-intrusione aggiornati e un sistema di protezione anti-ribaltamento rivisto. L'abitacolo ergonomico è stato riprogettato per accogliere piloti con caratteristiche fisiche diverse, ampliando l'accessibilità della categoria e rafforzandone la vocazione inclusiva.

FRME 2026: undici team per una stagione intensa

La line-up 2026 annovera team di primo piano: ART Grand Prix, CL Motorsport, G4 Racing, MP Motorsport, Pinnacle Motorsport, Mumbai Falcons Racing LTD, R-ace GP, Rodin Motorsport, RPM Motorsport, Trident e Van Amersfoort Racing.

Crediti foto: sito web Formula Regional Middle East

Un parterre di squadre che garantisce competitività elevata e costituisce una vetrina ideale per i giovani talenti in cerca di visibilità internazionale.

Ha dichiarato Davide de Gobbi, General Manager del promotore Top Speed:

"La Formula Regional Middle East è orgogliosa di essere la prima serie al mondo a far debuttare la nuova Tatuus T-326. I riflettori del motorsport tornano ancora una volta a splendere sul Medio Oriente, e ci si può fidare della nostra superba line-up internazionale di squadre e piloti per mettere in mostra brillantemente le capacità di questa nuova ed entusiasmante e innovativa vettura da corsa."

Il calendario 2026

La stagione di Formula Regional Middle East 2026 si snoderà in quattro appuntamenti concentrati in meno di un mese, per un totale di dodici gare tra Emirati Arabi Uniti e Qatar:

16-18 gennaio - Yas Marina Circuit (Abu Dhabi) - Gare 1-3

23-25 gennaio - Yas Marina Circuit (Abu Dhabi) - Gare 4-6

30 gennaio-1 febbraio - Dubai Autodrome (Dubai) - Gare 7-9

11-13 febbraio - Lusail International Circuit (Qatar) - Gare 10-12

Un format compatto e intenso che decreterà il primo campione dell'era T-326, offrendo ai protagonisti un banco di prova fondamentale per la carriera internazionale.

Anna Botton