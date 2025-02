Waters e Feeney star a Sydney nel Supercars | A Ruota Libera

Cameron Waters e Broc Feeney sono i due protagonisti della seconda puntata stagionale di ‘A Ruota Libera’, l'appuntamento settimanale dedicato alle ruote coperte. I due hanno regalato spettacolo nell'opening round del Repco Supercars Championship regalano uno dei più belli finali degli ultimi anni.

Waters domina il week-end, Feeney sconfitto per 30 millesimi

Cameron Waters ha dominato il fine settimana ottenendo tre pole ed altrettante affermazioni con la Ford Mustang #6 Monster Castrol Racing Ford. Il portacolori di Tickford Racing ha vinto con forza race-1 e tre, mentre ha dovuto lottare fino all'ultimo metro per ottenere race-2.

L'australiano, dopo aver ritardato il secondo passaggio ai box al fine di sorprendere nel finale con gomme più fresche rispetto ai rivali, ha iniziato il duello a 4 giri dalla fine contro la Chevrolet Camaro #88 Red Bull Ampol Racing di Broc Feeney.

La lotta è entrata nel vivo, i due si sono però toccati in curva 4. Waters ha avuto la lucidità di aspettare Feeney e ricedere la posizione, la coppia è stata però raggiunta dal campione in carica Will Brown.

Il #1 di Red Bull Ampol Racing ha iniziato a duellare con gli altri due piloti per il successo, la battaglia si è risolta solamente nell'ultimo giro tra Waters e Feeney. Il 30enne ha attaccato il nativo della Gold Coast all'ultima curva, le due auto sono arrivate in volata sulla linea del traguardo.

La Ford Mustang Tickford Racing ha battuto di 30 millesimi la Chevrolet Camaro Triple Eight Race Engineering al termine di una storica battaglia senza esclusione di colpi. La direzione gara non ha preso provvedimenti dopo aver analizzato con attenzione l'episodio che ha permesso a Brown di tornare improvvisamente in battaglia per la vittoria.

Supercars: Waters regna a Sydney

Waters ha come già detto vinto tutte le prove in programma. Chaz Moster ( Mobil 1 Optus Racing Ford #25) ha approfittato di una foratura di Feeney per chiudere secondo, l'ex vincitore della Bathurst 1000 ha preceduto al traguardo la seconda Mustang Tickford Racing di Thomas Randle #55.

Interessante anche la race-3, terminata sul bagnato. Nessuno ha però deciso di entrare ai box visti i pochi giri da completare, tutte le auto sono rimaste in pista con le gomme slick nonostante una pista sempre più bagnata.

La Ford #6 ha preceduto nell'ultimo caso Brown, sempre a podio da oltre una stagione. Mostert, invece, ha chiuso terzo dopo una bella lotta contro Feeney e la Ford Mustang #17 Shell V-Power Racing Team di Brodie Kostecki.

Nella prossima puntata…

Appuntamento a metà marzo con il ritorno da Sebring dell'IMSA Michelin Pilot Challenge e del citato Supercars che sarà in pista a Melbourne in supporto del GP Australia F1. Nel frattempo l'attenzione delle ruote coperte si sposta su Lusail: venerdì 28 febbraio l'opening round del FIA World Endurance Championship.

Luca Pellegrini