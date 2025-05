Moto2 e Moto3 | GP Gran Bretagna: leader in fuga, ma la lotta rimane aperta

Silverstone si prepara ad ad accendere i motori per il GP di Gran Bretagna, settimo round del Motomondiale 2025. Manuel González e José Antonio Rueda, leader rispettivamente di Moto2 e Moto3, in Francia hanno consolidato la loro leadership. Ma attenzione ai nuovi inseguitori.

Moto2 | Manuel González tenta la fuga, Barry Baltus la grande sorpresa

A Le Mans Manuel González si è reso protagonista di un altro weekend perfetto, dopo quello del Gran Premio di Spagna. Il pilota Intact GP si presenta in Gran Bretagna con una rinnovata fiducia che lo mette a capo della classifica mondiale, con sedici punti di vantaggio su Arón Canet. Una stagione quasi perfetta fino a questo momento per lo spagnolo. A podio in tutte le gare disputate eccetto per il Gran Premio delle Americhe (22°), dove un azzardo con le gomme non ha pagato.

Alle sue spalle, il team Fantic Racing schiera due punte per contrastare la sua fuga. Arón Canet, secondo nel mondiale, in questo inizio di stagione ha collezionato tre podi, tra cui una vittoria. Lo spagnolo arriva a Silverstone determinato a frenare la corsa del suo connazionale. È una pista che nelle ultime due edizioni lo ha visto conquistare due secondi posti. Questo tracciato sembra, quindi, adattarsi bene al suo stile di guida, e tutto lascia pensare che possa puntare ad un altro risultato favorevole. Potrebbe dire la sua anche Barry Baltus. Il pilota belga negli ultimi due round disputati ha ottenuto due secondi posti, candidandosi come possibile pretendente al titolo mondiale.

Credits: MotoGP

Da non dimenticare anche il brasiliano Diogo Moreira. Era uno dei nomi caldi nelle previsioni di inizio stagione e fino a questo momento non sta deludendo. Moreira ha dimostrato di poter insediarsi nelle posizioni di testa ed è alla ricerca del primo podio stagionale. Più difficile, invece, questo inizio di stagione per gli italiani: Celestino Vietti e Tony Arbolino. Un podio per entrambi in queste prime gare, ma a parte questo non sono mai riusciti a inserirsi nella lotta per le prime posizioni.

Moto3 | Ángel Piqueras sbaglia. Rueda, è questione di testa

Non è molto differente la situazione in Moto3. Il leader del mondiale, José Antonio Rueda, grazie alla vittoria nell'ultimo Gran Premio, ha un vantaggio di 29 punti sul suo diretto inseguitore, Ángel Piqueras. Il pilota MT Helmets ha lasciato la Francia con zero punti e cerca ora il riscatto a Silverstone, per rimanere vicino al suo connazionale nella lotta al titolo. Occhio anche a Joel Kelso, terzo nella classifica mondiale. L'australiano di Level UP, a Le Mans, ha visto sfumare la sua prima vittoria ma ha dimostrato di essere un avversario temibile.

Credits: MotoGP

Un ritrovato David Muñoz proverà a Silverstone a infastidire il gruppo di testa. Il pilota di Siviglia ha iniziato la stagione nei peggiori dei modi: quattro ritiri in sei gare. Tuttavia in Francia è riuscito a mettere in mostra tutto il suo talento conquistando il primo podio stagionale. Forse un podio dolce-amaro per Muñoz che, a causa della sua irruenza, ha visto sfumare la sua prima vittoria nella entry class. Comunque, un primo segnale positivo per lo spagnolo che sembrava non riuscire a uscire dalla spirale negativa.

Segnali positivi anche per i piloti italiani. Guido Pini, autore di un weekend quasi perfetto, in Francia ha dimostrato di poter lottare con i piloti di testa. Bene anche Luca Lunetta, lontano dal gruppo di testa, ma ancora una volta in Top10. Leggermente più arretrato Dennis Foggia, nel suo periodo di riadattamento alla entry class.

Moto2 e Moto3 | GP Gran Bretagna: gli orari del weekend

Venerdì 23 maggio

11:00 | Moto3 - FP1

11:50 | Moto2 - FP1

15:15 | Moto3 - Practice

16:05 | Moto2 - Practice

Sabato 24 maggio

10:40 | Moto3 - FP2

11:25 | Moto2 - FP2

14:50 | Moto3 - Qualifiche (Diretta su TV8)

15:45 | Moto2 - Qualifiche (Diretta su TV8)

Domenica 25 maggio

15:30 | Moto3 - Gara (Diretta su TV8)

12:15 | Moto2 - Gara (Diretta su TV8)

Giulia Pea