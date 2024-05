FIA F3 | Calendario 2025: 10 gare previste, due in Italia

Saranno nuovamente dieci le competizioni che caratterizzeranno il campionato 2025 della FIA Formula 3. L'Italia resta protagonista con due eventi, l'appuntamento in Emilia Romagna a Imola e la sfida conclusiva di settembre in quel di Monza.

FIA F3, 10 eventi in tre continenti

La F1 e la FIA F2 inizieranno insieme alla FIA F3 la stagione agonistica dall'Australia tra i muretti dell'Albert Park di Melbourne (14/16 marzo). Il Bahrain seguirà la sfida in Oceania, due round che precederanno la lunga parentesi europea che si concluderà a settembre in Lombardia nel tempio della velocità.

Imola sarà nei piani della categoria con due prove che si svolgeranno nel week-end del 16/18 maggio, il round imolese precederà Montecarlo (Monaco), Barcellona (Spagna), Spielberg (Austria), Silverstone (Regno Unito), Spa-Francorchamps (Belgio) e Budapest (Ungheria).

Dopo Monza, come accaduto negli ultimi anni, non ci saranno appuntamenti in North America, Asia o Medio Oriente. Restano in ogni caso tre i continenti toccati dalla FIA F3, sempre più internazionale dopo l'aggiunta dell'Australia. Tra i round europei della F1, invece, manca Zandvoort (Olanda), una scelta che è stata adottata anche dalla FIA F2.

Bruno Michel, CEO della FIA F3, ha dichiarato in una nota:

Sono molto lieto di mantenere dieci round e 20 gare per la Formula 3 nel 2025. Il calendario della prossima stagione comprende le stesse piste del 2024. Stiamo portando la F3 in tre continenti diversi, il che è fantastico per questi giovani piloti. Finora, nel 2024, abbiamo visto delle gare incredibili, quindi mi aspetto lo stesso per il prossimo anno

Calendario FIA F3 2025

Melbourne - 14/16 marzo Bahrain - 11/13 aprile Imola - 16/18 maggio Montecarlo - 22/25 maggio Barcellona - 30 maggio/1 giugno Spielberg - 27/29 giugno Silverstone - 4/6 luglio Spa-Francorchamps - 25/27 luglio Budapest - 1 /3 agosto Monza - 5/7 settembre

