Sim Racing | IRC: Candarella vince anche all’Hungaroring

L’Italian Racing Championship arriva al giro di boa della stagione 2025/26 con la tappa ungherese dell’Hungaroring. Sul circuito vicino alla capitale di Budapest si è tenuta una nuova emozionante settimana di gara dell’IRC (di cui LiveGP è media partner) all’insegna di gare spettacolari tenutasi all’alba e di risultati importanti per le classifiche delle varie categorie. Scopriamo dunque come è andato il quinto round del campionato sulla versione console di Assetto Corsa Competizione.

I risultati delle classi

La categoria PRO ha visto di nuovo il trionfo di Gianluca Candarella, alla sua quarta vittoria in 5 gare nonché la seconda di fila con la McLaren di Fenix Racing Team. Il leader del campionato rafforza la sua posizione in vetta con una gestione gara impeccabile, in cui è riuscito a superare un Fabio Travaglioli che per 5 millesimi gli aveva fregato la pole position. Il pilota Virtual Pro Racing si porta comunque a casa un ottimo secondo posto sulla sua Ferrari, agganciando così Riccardo Rabitti al terzo posto di classifica. Il pilota sulla Mercedes di Dynamic Racing Simulation ha chiuso ai piedi del podio a Budapest, rimanendo anche a Fabio Plaku che ha portato la Porsche Paracarri Team al terzo posto, mentre la top 5 è stata chiusa da Jakub Rokita (Ferrari, Virtual Pro Racing).

Nella GT invece è stato Vittorio La Bua a conquistare pole position e vittoria all’Hungaroring. Secondo successo stagionale per il pilota sulla McLaren di Fenix Racing Team che ha avuto sempre il controllo della situazione della gara, andando a vincere con un distacco di 17 secondi sul suo compagno Marco Poletti, che completa la doppietta McLaren. Fenix Racing Team domina con la strategia e monopolizza il podio con Siro Falzin (Porsche) che conclude in terza posizione davanti a Borja Gigirey (BMW, Wembli Racing) e ad Alessandro Porcu (Ferrari, REVO eSport), entrambi in top 5.

In AM si registra la seconda vittoria consecutiva per Gennaro Panico, che a Budapest timbra il suo terzo successo dell’anno con la Porsche di Skizzobike dopo una partenza super in cui è passato dal quarto al primo posto in un solo giro. Dietro a lui di ben 20 secondi, Alessio Grande è il “primo degli altri” portandosi a casa un ottimo secondo posto con la Ferrari di Virtual Pro Racing mentre sul podio sale anche uno strepitoso Juan GR72 in terza posizione con 296 GT3 di Wembli Racing. Lo spagnolo ha avuto la meglio nel finale su Alessandro Cavani (Lamborghini, Dynamic Racing Simulation) e Marco Tronci (McLaren, Fenix Racing Team). Infine il successo in ROOKIE va a Fabio Morandi (Ferrari, Poison Racing Team) davanti a Vincenzo Candia (McLaren, FOX eSport Production) e ad Andrea Tintorri (Porsche, Poison Racing Team).

Le migliori 3 statistiche

Con le vittorie di Candarella (PRO) e La Bua (GT), il Fenix Racing Team sale a quota 12 vittorie complessive, passando al terzo posto della classifica di team più vincenti nei campionati IRC dietro solo a Virtual Pro Racing (13 successi) e Dynamic Racing Simulation (12 successi, tutti in PRO);

Nella classe GT il Fenix Racing Team è diventata la prima squadra a monopolizzare tutto il podio di una gara ufficiale del campionato IRC;

McLaren, che ora conta 65 piazzamenti a podio, supera Lamborghini (a quota 62) per salire al terzo posto della classifica dei costruttori con più podi complessivi nell’IRC, dietro solo a Ferrari (124) e Porsche (77).

Ora per il paddock virtuale dell’Italian Racing Championship arriva la trasferta “down under” di Bathurst, dove si terrà la terza Endurance Race sul prestigioso circuito di Mount Panorama. Appuntamento come sempre dal lunedì al giovedì dalle ore 21 per le dirette della classi ROOKIE, AM, GT e PRO sui canali YouTube e Twitch dell’IRC Championship.