MotoGP | GP Argentina, Qualifiche: Marc Márquez inarrestabile, sorpresa Zarco

Marc Márquez lascia agli avversari solo le briciole: lo spagnolo conquista la seconda pole position della sua stagione in MotoGP, chiudendo al primo posto tutti i turni tranne le FP2 di questa mattina. Dietro al #93 c'è il fratello Álex, mentre un sorprendente Johann Zarco completa la prima fila. Chiude al 4° posto Francesco Bagnaia.

È ancora affare di famiglia Márquez, Zarco al miracolo

Così come successo al Gran Premio della Thailandia, le prime due posizioni della griglia a Termas de Río Hondo parlano catalano. Marc Márquez è il primo uomo a scendere sotto il 1'37" con un crono fenomenale di 1:36.917. Il ducatista mette ancora una volta le ruote davanti al fratello Álex Márquez, quasi due decimi e mezzo più indietro rispetto al leader del campionato ma in ottima forma per la Sprint di questa sera (ore 19:00). A chiudere la prima fila dello schieramento nel Gran Premio d'Argentina è Honda, al miglior risultato dell'era post-Márquez. Johann Zarco si conferma come miglior rappresentante di HRC, ma il suo è un mezzo miracolo: il pilota LCR Team fa segnare 1:37.205 che lo porta in terza posizione sullo schieramento di partenza, a conferma del fatto che Honda si stia avvicinando sempre più alla vetta.

Bagnaia precede Acosta, Di Giannantonio è 6°

La seconda fila è veramente vicina nei distacchi: Francesco Bagnaia è 4° con il crono di 1:37.268, solamente 6 millesimi davanti alla prima KTM di Pedro Acosta. Lo spagnolo butta il cuore oltre l'ostacolo e si guadagna così la chance di combattere per il podio sia oggi che domani. Sesta posizione per Fabio Di Giannantonio con la terza Ducati GP25 preparata dal Pertamina Enduro VR46 Racing Team, l'ultima posizione valida per giocarsi qualcosa di importante a detta di tutti.

Tanta Italia in terza fila: Fabio Quartararo porta Yamaha all'interno della top 10 davanti agli Azzurri Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. Morbido ha passato con relativa facilità il taglio del Q1 davanti a Joan Mir (10°), salvo poi non riuscire a concretizzare l'unica gomma posteriore Soft a sua disposizione nel Q2. Bezzecchi è leggermente più indietro rispetto alle attese, ma è l'unica Aprilia presente nel Q2. Brad Binder e Álex Rins chiudono la classifica del Q2, con Jack Miller in 13ª posizione e primo escluso dal Q2. Fermín Aldeguer vince il confronto come miglior rookie ai danni di Ai Ogura (15°), caduto nell'ultimo tentativo disponibile. Luca Marini è 16° con la seconda Honda del team Castrol, mentre Enea Bastianini continua il suo weekend da incubo al 21° posto.

MotoGP | GP Argentina: i risultati delle qualifiche

Valentino Aggio

Leggi anche: MotoGP | GP Argentina: Márquez imprendibile al venerdì, Bagnaia ancora in difficoltà